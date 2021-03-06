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أخبار العالم

الإمارات .. تحديثات جديدة على أدوية علاج كورونا

السبت 06/مارس/2021 - 08:38 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أدخلت الجهات الصحية في الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، تحديثات على المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة حالات الإصابة بفيروس كورونا وعلاجها سريريًا، وأعلنتها في النسخة الخامسة من الدليل، وشملت التحديثات بروتوكول الأدوية المستخدمة لعلاج مرضى «كوفيد 19».

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، شددت الجهات الصحية في الدليل المُحدث على عدم إعطاء المضادات الحيوية التجريبية للمرضى عند دخولهم المستشفيات ما لم يتم الإشارة إليها سريريًا لأسباب أخرى غير الالتهاب الرئوي، الذي يسببه «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد والعلامات الحيوية غير المستقرة عند القبول بالمستشفى سيحتاجون إلى علاج تجريبي واسع المجال بمضادات الميكروبات في انتظار تقارير المزرعة البكتيرية والمختبر، ويمكن إيقاف المضادات أو تخفيفها إذا لم يكن هناك دليل على وجود عدوى بكتيرية نشطة.

وقسمت الجهات الصحية بروتوكول علاج حالات «كوفيد 19» البالغين إلى 6 تصنيفات في النسخة الخامسة من الدليل، بدلًا من أربعة في النسخة الرابعة من الدليل، وهي: الحالة محتملة الإصابة بعدوى «كوفيد 19» مع ظهور عدوى الجهاز التنفسي العلوي بدون التهاب رئوي، والحالة محتملة الإصابة بعدوى «كوفيد 19» مع ظهور عدوى الجهاز التنفسي العلوي مع التهاب رئوي، وحالة الإصابة المؤكدة بدون أعراض، وحالة الإصابة المؤكدة مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي بدون التهاب رئوي لمدة 10 أيام، وحالة الإصابة المؤكدة مع التهاب رئوي مستمر لمدة من 10 إلى 14 يومًا، وحالة الإصابة المؤكدة الشديدة أو الحرجة لمدة 10 أيام.

وتبين من التحديث الخامس لدليل المبادئ التوجيهية الوطنية لإدارة حالات «كوفيد 19» وعلاجها سريريًا، استبعاد الجهات الصحية لجميع أدوية الهيدروكسي كلوركين وحذفها من بروتوكول العلاج بشكل كامل، فيما تم الاكتفاء بأدوية مثل فافيبيرافير، وريمديسيفير، وديكساميثازون وغيرها، حسب تصنيف الحالة وشدة المرض لديها.

وأكدت الجهات الصحية بالدولة أن يتم التعامل مع المريضات بـ«كوفيد 19» الحوامل على أساس كل حالة على حدة، مع استشارة طبيب النساء والولادة، وأنه من الممكن أن يكون استخدام (إنترفيرون بيتا 1 ب) الرذاذ خيارًا ممكنًا، وقد تعتبر مضادات الفيروسات بمثابة استخدام مصاحب في الثلث الثاني والثالث من الحمل بما في ذلك: فافيبيرافير، ريمديسفير، على الرغم من عدم وجود بيانات عن استخدامها في الحمل.

وحول الوقاية من تخثر الدم لدى مرضى «كوفيد 19»، أشارت الجهات الصحية إلى وجوب تلقي جميع المرضى الذين تم قبولهم في المستشفيات بعدوى «كوفيد 19» المضادات الدوائية للتخثر الوريدي، ما لم يكن هناك موانع مطلقة، بغض النظر عن مخاطر التخثر الوريدي، مشيرة إلى استخدام البروتوكول المؤسسي لجرعات الهيبارين تحت الجلد أو الإنوكسابارين، مشددة على إعطاء مضادات التخثر الكاملة، فقط للمرضى الذين يعانون من مرض التخثر الوريدي المؤكد في شكل تجلط الأوردة العميقة أو الانصمام الرئوي (انسداد في أحد شرايين الرئتين) أو في حالة وجود شك سريري عال.
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