ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مرسيدس تكشف عن سمارت SUV الكهربائية قريبا

السبت 06/مارس/2021 - 09:00 م
مرسيدس سمارت
مرسيدس سمارت
Advertisements
أماني نوار
تستعد مرسيدس للكشف عن سيارة سمارت SUV ، كبيرة ، وعلى الرغم انه لم يتم رسميا الكشف عنها بعد ، إلا أن دانيال ليسكو رئيس المبيعات والتسويق بالشركة.

وقال رئيس المبيعات والتسويق بالشركة أكد أن المشروع تم عبر مقابلات ، ومنشورات على Linked in ، والأهم من ذلك  أنه كشف عن موعد تدشينها ، ومن المفترض أن تصل الأسواق الأوروبية والصينية بحلول 2020 .

ومن المؤكد أن سيارة سمارت عالية الركوب المرتقبة ، ولكن أشارت التقارير إلى أنه سيتم الكشف عن نسخة اختبارية من السيارة ، وذلك في معرض ميونخ للسيارات خلال سبتمبر القادم .

كما أن الطراز الجديد سيأتي بخمسة أبواب نتاج للتعاون مع جيلي مرسيدس ، ووقعت الشركتان على مشروع مشترك العام الماضي ، والذي كشف عن خطط لإنقاذ سمارت ورفع مبيعاتها .

وتهدف الآن الشركتان إلى تطوير إنتاج الجيل القادم سيارات سمارت بشكل مشترك ،  وستصل السيارة الـSUV الجديدة من جيلي ، كما أنها ستستخدم محرك كهربائي مثبت في الخلف قادر على إنتاج مايصل إلى 268 حصان ، مع وجود بطارية تقل سعتها عن 70 كيلو وات .

كما أن مرسيدس هي المسئولة عن تصميم السيارة ، بينما تقود جيلي التطوير ، والإنتاج ، وذلك سيتم بناؤها في الصين ، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق للمصنع .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرسيدس تشوق العملاء للسيارة المستقبلية Mercedes eqs 2022

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

لهذا السبب مرسيدس تلغي العديد من سيارات الكوبيه والكابورليه

مرسيدس تطرح نسخة كهربائية في مصر من سي كلاس 2022.. صور

تراجع كبير في مبيعات فورد خلال شهر فبراير بنسبة 14 %

ترشيحاتنا

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء الجنيه الورقي ويوضح تكلفة طباعته

الزمالك يقرر خصم 300 ألف جنيه من مستحقات أشرف بن شرقي

أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

تحرك عاجل لقوات الحرس الوطني في الكويت.. ماذا يحدث؟

بعد خروجها من الحبس.. تفاصيل جلسة تصوير حنين حسام بـ فستان الزفاف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام