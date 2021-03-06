مرسيدس تكشف عن سمارت SUV الكهربائية قريبا

تستعد مرسيدس للكشف عن سيارة سمارت SUV ، كبيرة ، وعلى الرغم انه لم يتم رسميا الكشف عنها بعد ، إلا أن دانيال ليسكو رئيس المبيعات والتسويق بالشركة.





وقال رئيس المبيعات والتسويق بالشركة أكد أن المشروع تم عبر مقابلات ، ومنشورات على Linked in ، والأهم من ذلك أنه كشف عن موعد تدشينها ، ومن المفترض أن تصل الأسواق الأوروبية والصينية بحلول 2020 .

ومن المؤكد أن سيارة سمارت عالية الركوب المرتقبة ، ولكن أشارت التقارير إلى أنه سيتم الكشف عن نسخة اختبارية من السيارة ، وذلك في معرض ميونخ للسيارات خلال سبتمبر القادم .كما أن الطراز الجديد سيأتي بخمسة أبواب نتاج للتعاون مع جيلي مرسيدس ، ووقعت الشركتان على مشروع مشترك العام الماضي ، والذي كشف عن خطط لإنقاذ سمارت ورفع مبيعاتها .وتهدف الآن الشركتان إلى تطوير إنتاج الجيل القادم سيارات سمارت بشكل مشترك ، وستصل السيارة الـSUV الجديدة من جيلي ، كما أنها ستستخدم محرك كهربائي مثبت في الخلف قادر على إنتاج مايصل إلى 268 حصان ، مع وجود بطارية تقل سعتها عن 70 كيلو وات .كما أن مرسيدس هي المسئولة عن تصميم السيارة ، بينما تقود جيلي التطوير ، والإنتاج ، وذلك سيتم بناؤها في الصين ، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الموقع الدقيق للمصنع .