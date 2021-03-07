كلية الآداب تكشف موعد امتحان القبول "الشفوي" لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها

أصدرت كلية الاداب جامعة القاهرة ، قرارا، بعقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الانجليزية وادابها يوم الثلاثاء الموافق ٩ من مارس الجارى .





وحددت إدارة الكلية موعد امتحان طلاب الدكتوراه الشعبة اللغوية فى تمام الساعة 10 صباحا، وطلاب برنامج الدكتوراه الشعبة الأدبية الساعه ليكون 12 ظهرا ، بينما طلاب الماجستير الساعة 12.30 ظهرا .





وسبق أن كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .





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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .