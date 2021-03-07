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تعليم

كلية الآداب تكشف موعد امتحان القبول "الشفوي" لقسم اللغة الإنجليزية وآدابها

الأحد 07/مارس/2021 - 03:02 ص
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
أصدرت كلية الاداب جامعة القاهرة ، قرارا، بعقد امتحان القبول الشفوي قسم اللغة الانجليزية وادابها يوم الثلاثاء  الموافق ٩ من مارس الجارى .

وحددت إدارة الكلية موعد امتحان طلاب الدكتوراه الشعبة اللغوية  فى تمام الساعة 10 صباحا، وطلاب برنامج الدكتوراه الشعبة الأدبية الساعه ليكون 12 ظهرا ، بينما طلاب الماجستير  الساعة 12.30 ظهرا .

وسبق أن كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا . 

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، ان اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الاول يسير بشكل طبيعيى ولا يوجد أى مشكلات واجهت الطلاب، بالاضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا .
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