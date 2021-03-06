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بعد واقعة ترعة الجيزة .. أحمد موسى : العتاب على المواطن والحكومة

السبت 06/مارس/2021 - 08:40 م
القاء القمامة في
القاء القمامة في الترع
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هاني حسين
 علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القمامة في ترعة العزيزية بمحافظة الجيزة بعد التبطين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الانتهاء من تبطين الترعة من 10 أيام والناس ألقت القمامة  في الترعة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  لدي عتاب على المواطن والحكومة في القاء القمامة في الترعة، مضيفا:" هل هناك مواطن فكر يضع صندوق قمامة أمام بيته في القرى ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" القاء القمامة في الترع يسبب انتشار الأمراض والاوبئة  بين أهالي القرى ". 

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الدولة المصرية تنفق المليارات من أجل تبطين الترع"، مضيفا:" المحليات في القرى والمراكز عليها  التحرك لمتابعة نظافة الترع وتوفير صناديق للقمامة في القرى لمنع إلقاء القمامة في الترع".
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