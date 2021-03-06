بعد واقعة ترعة الجيزة .. أحمد موسى : العتاب على المواطن والحكومة

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القمامة في ترعة العزيزية بمحافظة الجيزة بعد التبطين.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تم الانتهاء من تبطين الترعة من 10 أيام والناس ألقت القمامة في الترعة ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لدي عتاب على المواطن والحكومة في القاء القمامة في الترعة، مضيفا:" هل هناك مواطن فكر يضع صندوق قمامة أمام بيته في القرى ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" القاء القمامة في الترع يسبب انتشار الأمراض والاوبئة بين أهالي القرى ".



