فتاوى تشغل الأذهان.. هل رحلة الإسراء والمعراج كانت بالجسد والروح معا ام بالجسد فقط.. وهل يلزم المرأة تغطية الرأس عند قراءة القرآن ..وحكم إعطاء الأم ابنتها المتزوجة من زكاة مالها

هل يجوز للأم اعطاء ابنتها المتزوجة من زكاة مالها ؟





اكد الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للأم أن تعطى زكاتها لابنها لأنها ليست مكلفة بالنفقة عليه ، كما يجوز للأب إعطاء ابنه المتزوج الذي لا يستطيع كفاية احتياجات ابنائه وزوجته وذلك لان الابن او الابنه في هذه الحالة ليست نفقتهم واجبة على الوالدين بعد الزواج والالتحاق بالوظيفة اما اذا كان الأبناء في بيت ابيهم ولم يعملوا او يتزوجوا فلا يجوز اعطائم من مال الزكاة لانهم ملزمين من الوالدين .

هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرين؟

قال الدكتور مجدي مستشار المفتي عبر فيسبوك: أولًا: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].





ثانيًا: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].



