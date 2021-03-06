فتاوى تشغل الأذهان.. هل رحلة الإسراء والمعراج كانت بالجسد والروح معا ام بالجسد فقط.. وهل يلزم المرأة تغطية الرأس عند قراءة القرآن ..وحكم إعطاء الأم ابنتها المتزوجة من زكاة مالها

- هل يجب على المرأة تغطية شعرها عن قراءة القرآن
- هل يجوز للام إعطاء ابنتها من زكاة مالها
- هل كان الإسراء والمعرج بالجسد فقط ام الجسد والروح معا؟
نشر موقع صدى البلد عددا من الفتاوى والتقارير التي تشغل بال العديد من المواطنين وتلقتها الصفحات الرسمية للمؤسسات الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، ومنها .. تلقي الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال يقول:" هل يجب على المرأة أن تضع الحجاب على رأسها أثناء تلاوة القرآن الكريم في البيت؟".
وقال أمين الفتوى، إن المرأة إذا كانت وحدها أو كانت أمام محارمها أو أمام من يجوز لهم أن تظهر بشعرها فإنه لا يجب عليها إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر رأسها.
وأوضح امين الفتوي ممدوح، أن الشرع الشريف لم يشترط على المرأة إذا أرادت أن تقرأ القرآن أن تستر شعرها، منوها بأن بعض النساء يحرصن إذا أردن أن يقرأن القرآن على الالتزام بالملابس الشرعية التامة كنوع من أنواع إظهار التعظيم لكلام الله وهذا معنى حسن.
واستشهد امين الفتوي بقول الله تعالي { ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }..[الحج:32].
هل يشترط غطاء الرأس عند قراءة القرآن .. علي جمعة يرد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره أنه ليس من شروطها.
وأضاف علي جمعة، في رده على سؤال "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس ؟ أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبا.
واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .
وأضاف علي جمعة، في رده على سؤال "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس ؟ أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبا.
واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .
هل يجوز للأم اعطاء ابنتها المتزوجة من زكاة مالها ؟
اكد الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز للأم أن تعطى زكاتها لابنها لأنها ليست مكلفة بالنفقة عليه ، كما يجوز للأب إعطاء ابنه المتزوج الذي لا يستطيع كفاية احتياجات ابنائه وزوجته وذلك لان الابن او الابنه في هذه الحالة ليست نفقتهم واجبة على الوالدين بعد الزواج والالتحاق بالوظيفة اما اذا كان الأبناء في بيت ابيهم ولم يعملوا او يتزوجوا فلا يجوز اعطائم من مال الزكاة لانهم ملزمين من الوالدين .
هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة إلى النفقة ولكنهم مُبَذِّرين؟
قال الدكتور مجدي مستشار المفتي عبر فيسبوك: أولًا: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا} [الإسراء: 26].
ثانيًا: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
واختتم مستشار المفتي أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .