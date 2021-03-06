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ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: أيها الرفاق

السبت 06/مارس/2021 - 09:03 م
صدى البلد
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تشير الساعة الي السابعة والربع مساء
غادر الرفاق المدينة بدون استئذان
واختفى الزحام بهدوء 

لقد انتظرت هذا الوقت بفارغ الصبر
كي استمتع بوحدتي 
حان الوقت لاستمع الي افكاري المشتته 
ولا يشاركني احد رائحة قهوتي المفضلة 

وفي طريقي إلى المقهى
ومن دون إرادتي 
تباطأت فجأة خطواتي المسرعة
لاستمتع برائحة المطر !!

جلست بجوار النافذة في المكان المعتاد 
أراقب قطرات المطر تغسل كل شيء 
وبدا لي للحظة ان الموسيقي والاصوات قد توقفت 
استعدادا لذكريات بدأت تتسلسل الي عقلي بهدوء 

في هذا المكان تبادلنا الأفكار 
ظنا منا اننا نستطيع تغيير العالم 

وهذا الركن شاهدا علي تحقيق بعضا من أحلامنا 
وفيه انتظرنا بلهفة 
لنتشارك معا اسرار لم نستطع البوح بها 

في هذا المكان دارت بيننا احاديث طويلة 
لها مكانا حقيقيا في القلب 

وهنا توقف بنا الوقت للحظات
تبادلنا معا نظرات لاشياء لم نستطع يوما قولها 

رفقا بي ايها الزمن 
فلم اعد استمتع بوحدتي 
ايها الرفاق علي الرغم من رحيلكم 
مازلتم معي  
وأشارككم الان  
افكاري المشتتة
ورائحة قهوتي المفضلة
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