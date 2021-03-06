محمود البسيوني يكتب: أيها الرفاق

تشير الساعة الي السابعة والربع مساء
غادر الرفاق المدينة بدون استئذان
واختفى الزحام بهدوء
لقد انتظرت هذا الوقت بفارغ الصبر
كي استمتع بوحدتي
حان الوقت لاستمع الي افكاري المشتته
ولا يشاركني احد رائحة قهوتي المفضلة
وفي طريقي إلى المقهى
ومن دون إرادتي
تباطأت فجأة خطواتي المسرعة
لاستمتع برائحة المطر !!
جلست بجوار النافذة في المكان المعتاد
أراقب قطرات المطر تغسل كل شيء
وبدا لي للحظة ان الموسيقي والاصوات قد توقفت
استعدادا لذكريات بدأت تتسلسل الي عقلي بهدوء
في هذا المكان تبادلنا الأفكار
ظنا منا اننا نستطيع تغيير العالم
وهذا الركن شاهدا علي تحقيق بعضا من أحلامنا
وفيه انتظرنا بلهفة
لنتشارك معا اسرار لم نستطع البوح بها
في هذا المكان دارت بيننا احاديث طويلة
لها مكانا حقيقيا في القلب
وهنا توقف بنا الوقت للحظات
تبادلنا معا نظرات لاشياء لم نستطع يوما قولها
رفقا بي ايها الزمن
فلم اعد استمتع بوحدتي
ايها الرفاق علي الرغم من رحيلكم
مازلتم معي
وأشارككم الان
افكاري المشتتة
ورائحة قهوتي المفضلة