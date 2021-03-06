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أخبار العالم

بعد إغلاق محافظتين.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة الفلسطينية

السبت 06/مارس/2021 - 08:44 م
المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية
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محمود نوفل
أفادت شبكة القدس الإخبارية نقلا عن  المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية  إبراهيم ملحم بأن قرار الإغلاق في محافظتي نابلس ورام الله سيكون شاملا لكافة المرافق باستثناء الأوقات المعلن عنها لفتح المخابز والصيدليات لكسر سلسلة الوباء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية:  أن الأجهزة الأمنية ستتابع تطبيق تدابير الإغلاق، وإجراءات السلامة بصورة حازمة، وأنه سيتم فرض عقوبات مغلظة على كل من ينتهك تلك التدابير.

وبين ملحم أنه سيتم منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية. 

وحذر ملحم أن الحكومة لن تتردد في تمديد الإغلاق أو امتداده لمحافظات أخرى في حال واصل المنحني الوبائي صعوده.

 وأكد ملحم أن الإغلاقات ستشمل القرى والبلدات المحيطة بالمحافظات المغلقة حيث سيتم إغلاق  مخيمي بلاطة وعسكر، وحوارة، وتل، وبيتا، ودير شرف، وعصيرة، وصرة، وبيت وزن، كما سيتم إغلاق  كفر عقب، وأبو ديس، والعيزرية، وقرى شمال غرب القدس، وغيرها من القرى والبلدات، وأنه سيتم منع حركة السيارات بين المحافظات منعا باتا، باستثناء الطواقم الطبية. 
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