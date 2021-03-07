ارتفاع مرتقب بأسعار البطاطس .. "الزراعيين": ننتج 6 ملايين طن من البطاطس ونصدر مليون منها للخارج .. الزراعة: نسعى لفتح أسواق جديدة .. الفلاحين: تصديرها لروسيا يعوض الخسائر

نقيب الزراعيين : ننتج 6 ملايين طن من البطاطس ونصدر مليون منها للخارج

الزراعة : نسعى دائما لفتح أسواق جديدة ..ورفع الحظر عن تصدير البطاطس لروسيا

الفلاحين : نتوقع ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة ..وتصديرها لروسيا بشرى لنا





رفعت الأسواق الروسية الحظر عن استيراد البطاطس المصرية ، وتعد مصر مورد رئيسي وهام لمحصول البطاطس إلي روسيا مما كانت بشرى سارة للمزارعين لتعويض خسارتهم التى تكبدوها خلال الموسم الماضى.





وعلى جهة أخرى ، يتوقع خبراء الزراعة ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة لعدة أسباب ، لذا رصدنا التقرير التالى لاستطلاع أسباب هذا الارتفاع .





قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الارشاد الزراعى السابق ، إن رفع الحظر عن تصدير البطاطس للأسواق الروسية بشرى سارة لجميع المزارعين من أجل تعويض خسائرهم من الموسم الماضي .





وأضاف "خليفة" خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أننا لدينا اتاحة من البطاطس ولا يؤثر تصديرها على استهلاكنا المحلى أو الأسعار بالأسواق ، حيث ننتج 6 مليون طن من البطاطس ، نستهلك 5 منهم و نصدر مليون طن للخارج سنويا .





وأشار "نقيب الزراعيين " إلى أنه لا يتوقع ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة، إذ أننا نستهلك حاليا العروة الشتوية من البطاطس ، وسيتم إنتاج العروة الصيفية قريبا مما سيجعل الإنتاج وغير وبالتالى الأسعار مناسبة .





وأوضح أن جميع المنتجات الزراعية فى متناول الجميع ، وهناك توجيهات صريحة من القيادة السياسية بزيادة الإنتاج للمواطنين، وفتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات الزراعية .





وفى نفس السياق ، قال محمد القرش معاون وزير الزراعة ، إننا نسعى دائما لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية ، ورفع الحظر عن المنتجات التى تم حظرها خلال جائحة كورونا او بسبب إغلاق بعض الأسواق لذلك تم رفع الحظر عن البطاطس وتصديرها لروسيا .





وأشار "القرش" فى تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن وزير الزراعة يوجه دائما بتوفير جميع المنتجات أمام المواطنين وتصدير الفائض .





ومن جهته حذر حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية خلال الفترة القادمة، خاصة البطاطس، وذلك يرجع لعدة أسباب من أهمها ظهور لقاح كورونا وعودة افتتاح الأسواق مرة أخرى .







وأشار "أبوصدام " خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلي أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية العالمية سيؤدى إلى ارتفاع المنتجات بمصر، مضيفا أن خسائر الفلاحين فى الفترة السابقة جعلتهم يقللوا من مساحات زراعتها وبالتالي قلة المعروض وزيادة الطلب .





وأضاف "نقيب الفلاحين " أن البطاطس المزروعة الحالية سيتم أخذ منها كسر التقاوى للموسم القادم ، كما قللت وزارة الزراعة من استيراد تقاوى البطاطس من الخارج فلم يدخل لمصر سوى 110 ألف طن تقاوى بطاطس حتى الآن بعد أن كان يدخل 140 ألف طن تقاوى وبالتالى لن تنخفض الأسعار عن الطبيعى .







ونوه بأن انفراجة تصدير المنتجات الزراعية سيجعل الأسعار طبيعية وفى متناول الجميع .







وأشار إلي أن دخول مواسم يكثر فيها استهلاك المنتجات الزراعية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك واستعداد المواطنين لاستقبال هذه المواسم بالاحتفاظ بمنتجات زراعية تكفيهم خوفا من ارتفاع متوقع لأسعارها يرفع الأسعار .





قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن رفع الحظر عن البطاطس لتصديرها إلى الأسواق الروسية بشرى لجميع المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعى لأنها ستزيد دخل المزارعين ، موضحا أن ذلك سيحافظ على السعر المحلى من الانهيار بعد فترة كبيرة من انخفاض الأسعار .







وأضاف "أبوصدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد ، أننا نشهد انفتاحة فى فتح أبواب التصدير للخارج مما سيؤدى إلى تحسن أسعار المنتجات الزراعية ، منوها إلى أن السوق الروسي من أكبر الأسواق الذي يتم تصدير المنتجات إليها.







وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن الأسواق العالمية شهدت ارتباكا بسبب كورونا مثل روسيا ، ومع فتح الأسواق سيحسن من عودة العلاقات الزراعية مع روسيا ، موضحا أن واردات البطاطس المصرية بلغت في 2020 حوالي 194.445 طنا أي (65.2 % من إجمالي حجم الواردات الروسية من البطاطس).







من الجدير بالذكر أن مصر تعتمد إلى حد كبير على استيراد تقاوى البطاطس من مناشئ أوروبية، حيث بلغت واردات الموسم الحالى حوالى 120 ألف طن، وتكون معظم الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة تقارب %83 من إجمالى الواردات مقسمة على النحو التالى (هولندا %33.5 – إنجلترا %33 – فرنسا %16).