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أحمد موسى لـ المحليات: وفروا صناديق قمامة وبعد كده نحاسب المواطن

السبت 06/مارس/2021 - 08:48 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
 علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القمامة في ترعة العزيزية بمحافظة الجيزة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "على المواطن عدم إلقاء القمامة في الترع بعد تبطينها وتطهيرها".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "على المحليات توفير صناديق القمامة لأهلنا في الريف لإلقاء القمامة بها وزيادة عدد السيارات التي تزيل القمامة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بعد توفير صناديق القمامة نحاسب المواطن على إلقاء القمامة في الترع بعد تبطينها".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "الترع بعد تبطينها سوف تكون حمامات سباحة للاطفال في فصل الصيف ولابد من حماية الترع بعد تبطينها لمنع بعض الممارسات السلبية".
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