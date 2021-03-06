أحمد موسى لـ المحليات: وفروا صناديق قمامة وبعد كده نحاسب المواطن

علق الإعلامي أحمد موسى، على إلقاء القمامة في ترعة العزيزية بمحافظة الجيزة.





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "على المواطن عدم إلقاء القمامة في الترع بعد تبطينها وتطهيرها".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "على المحليات توفير صناديق القمامة لأهلنا في الريف لإلقاء القمامة بها وزيادة عدد السيارات التي تزيل القمامة".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بعد توفير صناديق القمامة نحاسب المواطن على إلقاء القمامة في الترع بعد تبطينها".



