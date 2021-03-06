تنفيذ 23 إزالة إدارية وتحرير 12 محضر إشغال فى حملة بالأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة على الأسواق لضبط كل ماهو مخالف للقانون ، وشملت الحملة المرور على شوارع المدينة والقرى.





واسفرت الحملة على المقاهي بضبط ٢٣ شيشة كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ١٢ محضر إشغال طريق و٤ محاضر بائع متجول و ٦ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية وضبط ٢٣ شيشة وتحرير ٢ محضر.





ياتى ذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.





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