تنفيذ 23 إزالة إدارية وتحرير 12 محضر إشغال فى حملة بالأقصر ..صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة على الأسواق لضبط كل ماهو مخالف للقانون ، وشملت الحملة المرور على شوارع المدينة والقرى.
واسفرت الحملة على المقاهي بضبط ٢٣ شيشة كما أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ١٢ محضر إشغال طريق و٤ محاضر بائع متجول و ٦ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية وضبط ٢٣ شيشة وتحرير ٢ محضر.
ياتى ذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، وقسم الإشغالات بالمركز.