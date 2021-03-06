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محافظات

تنفيذ 23 إزالة إدارية وتحرير 12 محضر إشغال فى حملة بالأقصر ..صور

السبت 06/مارس/2021 - 09:56 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة على الأسواق لضبط كل ماهو مخالف للقانون ، وشملت الحملة المرور على شوارع المدينة  والقرى.  

واسفرت الحملة على المقاهي بضبط ٢٣ شيشة كما  أسفرت مجهودات الحملة عن  تحرير ١٢ محضر إشغال طريق و٤ محاضر بائع متجول و ٦ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢٣ إزالة إدارية وضبط ٢٣ شيشة وتحرير ٢ محضر. 

ياتى ذلك  في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا. 


وشارك في الحملة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز  بالتنسيق مع  شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، وقسم الإشغالات بالمركز.
تنفيذ 23 إزالة إدارية وتحرير 12 محضر إشغال فى حملة بالأقصر ..صور
تنفيذ 23 إزالة إدارية وتحرير 12 محضر إشغال فى حملة بالأقصر ..صور
تنفيذ 23 إزالة إدارية وتحرير 12 محضر إشغال فى حملة بالأقصر ..صور
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