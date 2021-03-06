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لا يوجد فارق بين مصر والسودان .. الباز يعلق على زيارة الرئيس السيسي للسودان

السبت 06/مارس/2021 - 08:50 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال الإعلامي محمد الباز، إن الرئيس السيسي لم يكن في زيارة لبلد آخر؛ لأنه لا يوجد فارق بين مصر والسودان، معقبا: نعتبر مصر والسودان بلد واحد منذ قرون.

وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن زيارة الرئيس السيسي للسودان هي الأولى منذ انتهاء عصر البشير في السودان، معقبا: عهد البشير في السودان كان مرهقا ومتعبا.

واسترسل: السودان نجح في القضاء على الإخوان المتواجدين في الحكم، وبالفعل الشعب تمكن من حكم البلاد، منوها بأن زيارة الرئيس السيسي اليوم شملت التحدث عن أزمة سد النهضة.

وأكد أن زيارة الرئيس تبعث رسالة إلى الجميع بأن مصر والسودان هدفهما واحد، كما أن الرئيس السيسي أكد أن مصر تدعم الأمن والاستقرار والسلام في السودان.


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