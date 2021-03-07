عضو بالشيوخ: وضع خطة للتنمية الاقتصادية على رأس أولويات المجلس

أكد النائب أحمد أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البنك التجارى الدولى، أن مجلس الشيوخ سيناقش الأجندة المرسلة له من مجلس النواب بعد تشكيل اللجان النوعية يوم الاثنين المقبل.









وكشف أبو الدهب، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه سينتمى للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مؤكدًا أن على رأس أولويات المجلس وضع خطة للتنمية الاقتصادية .









وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه سوف يعمل من أجل تطوير وانتعاش الأحوال الاقتصادية والاستثمارية ليصب فى مصلحة الدولة.









ويذكر أن المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أعلن أن المجلس سيستأنف أعماله يوم الاثنين القادم الموافق 8 مارس، حيث ستبدأ الجلسة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، موضحًا أن الجلسة ستشهد إجراءات تشكيل اللجان النوعية للمجلس والتى تبلغ ١٤ لجنة وفقًا لما أقرته لائحة الشيوخ والتى وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي.









ويستعد مجلس الشيوخ لانتخاب لجانه النوعية الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على لائحة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية حيث يتم انتخاب 14 لجنة نوعية وكان مجلس الشيوخ قد استعد لهذه الانتخابات مبكرا وذلك بمطالبة الأعضاء بارسال رغباتهم في عضوية اللجان النوعية.







