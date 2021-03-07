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تعليم

احصل على فرصة للدراسة بـ روما.. عبر هذا الرابط

الأحد 07/مارس/2021 - 05:03 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  عن إفادة المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا POLITECNICO DI MILANO قد أعادت فتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الأكاديمى2021/2022 للحصول على الماجستير.


وأضافت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يمكن زياره الموقع الإلكترونى التالى:


وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 9 /3 /2021 ، علما بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصر العربية بروما بأن جامعة Saint Camillus International University of Health Sciences فتحت باب التقدم لتخصصات طب الاسنان والجراحه فضلا عن عدد من البرامج المتخصصة للعام الدراسى 2021-2022.

مزايا المنحة:
واوضحت الادارة ان الجامعة تمنح شهادات للبرنامج الدراسى الجامعى الممتد لستة أعوام بمجال طب الأسنان فضلاُ عن منحها  شهادات الطب البشرى والجراحة عبر الكورس الجامعى الممتد لستة أعوام ، وكذلك شهادات جامعية بالمجالات التالية
Nursing –
Physiotherapy –
Biomedical Laboratory Midwifery- Radiology–


كما تمنح المتميزين من خريجى طلاب الجامعة فى الحصول على دبلومه الدراسات العليا المعترف بها فى أوروبا ، حيث يتم منح الدارسين حق الإقامة فى ايطاليا الى حين الحصول على شهادة الدبلومة، وتوفر منحًا وتخفيضات مالية للطلاب المتميزين من المتقدمين.

وذلك علمًا بأن اختيار الطلبة سيتم عبر الانترنت نظرًا لمراعاة تبعات جائحة كورونا، وبأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.


وفي سياق آخر اشارت الإدارة إلى أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة IUSS ببافيا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للعام الأكاديمى2021/2022 للحصول على الدكتوراه.

وللإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم  يُرجى زيارة الموقع الإلكترونى التالى:
http://www.iusspavia.it/en/web/guest/admissionphd
وأكدت أن ذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
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