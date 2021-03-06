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رياضة

تعرف على موعد فعاليات مؤتمر رواد 2021 للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل

السبت 06/مارس/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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ريهام بكير

أعلنت وزارة الشباب والرياضة،برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، عن موعد إنطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض" رواد للتخطيط الوظيفي والتأهيل لسوق العمل " بالتعاون مع مجموعة ادفايزر للاستشارات والتدريب ،ذلك علي مدار يومى 23-24 مارس المُقبل 2021.

تتضمن فعاليات المؤتمر على مدار اليومين معرض للتدريب والتوظيف لمجموعة كبيرة من الشركات والبنوك، وجلسات نقاشية لأكثر من 30 خبير حول أهم قضايا التخطيط الوظيفى ومهارات سوق العمل والتحديات التى تواجه العديد من الشباب.

وبحضور لرجال الأعمال والرموز المجتمعية، وسوف يتم تكريم لأوائل الجامعات والشباب المتميزين، وتقدم الشركات والبنوك الراعية منح تدريبية مجانية لأكثر من مائة شاب.

وتم اتخاذ عدة خطوات لكي تحقق الجهات المنظمة اكثر درجات الشفافية والمُشاركة المجتمعية لكافة الأطراف حيث ناشدت شباب الجامعات المصرية أو حديث التخرج التسجيل لحضور المؤتمر والمعرض من خلال الرابط التالى :-

‏https://forms.gle/SPWgGxCh2K4ocsNU7
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