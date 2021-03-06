ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ناجي قمحة: أزمة سد النهضة متروكة لقادة العالم الآن

السبت 06/مارس/2021 - 09:01 م
أزمة سد النهضة
أزمة سد النهضة
Advertisements
داليا أحمد

قال أحمد ناجى قمحة ، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن أول زيارة للرئيس السيسى للمجلس السيادى الانتقالى للسودان حدث قوى، موضحًا أنها سبقتها جهود للأجهزة المصرية الأمنية ووزارة الخارجية بذلت جهدا فى الشأن السوداني.


وأوضح قمحة، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد شردي على قناة "الحياة" ، أن الدولة المصرية تعتبر العلاقات مع الدول العادية علاقة تقوم على رعاية المصالح ولكن الأمر يختلف مع السودان لأن ما بينهم مصير مشترك وتاريخ من العلاقات ، مضيفا ًأن الزيارة تأتى مع توقيت يسبق النهج الأحادي الذى تقوم به إثيوبيا فى ملء سد النهضة فى يوليو القادم.

 

وأضاف أحمد ناجى قمحة، أن الزيارة تأتى فى توقيت التحركات على الحدود السودانية وفيما يتعلق بملف أمن البحر الأحمر ونقل الخبرات المصرية حتى يستفيد بها الأشقاء السودانيون ، لافتًا الى أن السودان خارجة من تجربة صعبة بطمس الهوية السودانية.

 

وأشار أحمد ناجى قمحة، الى أن مصير مصر والسودان واحد مشترك وبالتالي الزيارة تحمل مجموعة من الرسائل المتعلقة بالأمن المائى وفقا للاعتبارات الحقوقية لكلا الشعبين المصرى والسوداني، والأمر متروك الآن لقادة العالم لحل هذه الأزمة بالضغط على الحكم الإثيوبي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مهمة بدرجة عالية.. رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية: زيارة السيسي للخرطوم تحمل رسالة قوية

السيسي في الخرطوم .. دولتا المصب تتحدان في وجه المخاطر .. ومحللون: الزيارة على درجة كبيرة من الأهمية وقد تشهد الإعلان عن حدث فريد

وزير الخارجية الأسبق: توقيت زيارة السيسي للسودان هام للغاية في ضوء الأخطار المشتركة بالمنطقة

برلماني: زيارة السيسي للسودان ذات أهمية استراتيجية فائقة.. وتوقيتها حساس

محمد حجازي: زيارة الرئيس السيسي إلى السودان له دلالات واضحة

أمين الحركة الوطنية بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي للسودان رسالة ردع لإثيوبيا

ترشيحاتنا

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

فيتا كلوب يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

شاهد | لحظة الإمساك بثعبان طوله 6 أمتار ووزنه 100 كيلو

تحرك عاجل لقوات الحرس الوطني في الكويت.. ماذا يحدث؟

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

دراسة.. دواء للكوليسترول يخفض نسبة الوفاة من كورونا بنحو 50%

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

بعد الفستان المثير .. أجرأ إطلالات ليلى أحمد زاهر .. شاهد

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام