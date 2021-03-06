ناجي قمحة: أزمة سد النهضة متروكة لقادة العالم الآن

قال أحمد ناجى قمحة ، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن أول زيارة للرئيس السيسى للمجلس السيادى الانتقالى للسودان حدث قوى، موضحًا أنها سبقتها جهود للأجهزة المصرية الأمنية ووزارة الخارجية بذلت جهدا فى الشأن السوداني.





وأوضح قمحة، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى محمد شردي على قناة "الحياة" ، أن الدولة المصرية تعتبر العلاقات مع الدول العادية علاقة تقوم على رعاية المصالح ولكن الأمر يختلف مع السودان لأن ما بينهم مصير مشترك وتاريخ من العلاقات ، مضيفا ًأن الزيارة تأتى مع توقيت يسبق النهج الأحادي الذى تقوم به إثيوبيا فى ملء سد النهضة فى يوليو القادم.

وأضاف أحمد ناجى قمحة، أن الزيارة تأتى فى توقيت التحركات على الحدود السودانية وفيما يتعلق بملف أمن البحر الأحمر ونقل الخبرات المصرية حتى يستفيد بها الأشقاء السودانيون ، لافتًا الى أن السودان خارجة من تجربة صعبة بطمس الهوية السودانية.

وأشار أحمد ناجى قمحة، الى أن مصير مصر والسودان واحد مشترك وبالتالي الزيارة تحمل مجموعة من الرسائل المتعلقة بالأمن المائى وفقا للاعتبارات الحقوقية لكلا الشعبين المصرى والسوداني، والأمر متروك الآن لقادة العالم لحل هذه الأزمة بالضغط على الحكم الإثيوبي.