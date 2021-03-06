عايز 4 كيلو موز .. بائع الفاكهة يكشف كواليس لقائه بالرئيس السيسي .. فيديو

كشف محمد حسن، بائع الفاكهة الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، كواليس لقائه بالرئيس.





وقال محمد حسن ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "فوجئت بتواجد الرئيس السيسي أمامي في الشارع ، وشعرت بسعادة بالغة ، ومش عارف أنام من الفرحة اللي أنا فيها".





وأكمل محمد حسن :" لقيت الرئيس السيسي بيقولي انا عايز 4 كيلو موز"، متابعا "لقاء الرئيس السيسي كان بمثابة حلم لي".





وأضاف محمد حسن:" أنا متواجد في مستشفى دار الشفاء ويتم توجيه الرعاية الطبية اللازمة لي بعد لقاء الرئيس السيسي على الفور"، مضيفا:" تحدثت مع الرئيس عن مشكلة صحية أعاني منها في قدمي، واستجاب لمشكلتي على الفور ".



