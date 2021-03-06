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عايز 4 كيلو موز .. بائع الفاكهة يكشف كواليس لقائه بالرئيس السيسي .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
كشف محمد حسن، بائع الفاكهة الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، كواليس لقائه بالرئيس.

وقال محمد حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "فوجئت بتواجد الرئيس السيسي أمامي في الشارع، وشعرت بسعادة بالغة، ومش عارف أنام من الفرحة اللي أنا فيها".

 وأكمل محمد حسن :"  لقيت الرئيس السيسي بيقولي انا عايز 4 كيلو موز"، متابعا "لقاء الرئيس السيسي كان بمثابة حلم لي".

وأضاف محمد حسن:"  أنا متواجد في مستشفى دار الشفاء ويتم توجيه الرعاية الطبية اللازمة لي بعد لقاء الرئيس السيسي على الفور"، مضيفا:" تحدثت مع الرئيس عن مشكلة صحية أعاني منها في قدمي، واستجاب لمشكلتي على الفور ".

وأكمل محمد حسن:"  الرئيس السيسي ينفذ عددا كبيرا من المشروعات التنموية، ويشعر بالمواطن البسيط، مضيفا:" الرئيس السيسي قلبه أسد وبينزل كل المحافظات لمتابعة أحوال المواطن وإحنا في ظهره".
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