الحكومة تبيع أذون خزانة بـ19 مليار جنيه ..غدا

تعتزم وزارة المالية، غدا الأحد ، بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما للسيطرة علي عجز الموازنة بـ 19 مليار جنيه بزيادة بلغت مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.
وقال تقرير أصدرته الوزارة وتلقي "صدي البلد" نسخة منها، إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بـ11مليار جنيه وأجل 266 يومًا بـ 8 مليارات جنيه.
وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 32 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.
وقال تقرير أصدرته الوزارة وتلقي "صدي البلد" نسخة منها، إنه من المستهدف بيع أجل 91 يومًا بـ11مليار جنيه وأجل 266 يومًا بـ 8 مليارات جنيه.
اقرأ أيضا:الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية على مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 51 بزيادة حجمها 3 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.
وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية على مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له وآخرها يوم الخميس المقبل.
ومع طرح وزارة المالية اليوم الأحد لعطاءات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقى لها طرحين بقيمة 32 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحًا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح.