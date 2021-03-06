موسيقى عربية وورش فنية بالفوم الملون بالمنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا.





وقدّمت فرقة المنيا للموسيقى العربية لقصر ثقافة المنيا كوكتيل من أغانى الطرب الأصيل منها من حبى فيك ياجارى تغنت بها فوزية محمد فوزى، يا أبو ضحكة جنان لفتحى أحمد، وخايف أقول الى فى قلبى قدمها محمد على صبرى، حلوين من يومنا والله تغنى بها عبد الباقى، الفرقة من تدريب المايسترو أحمد الدسوقى.





كما نظّم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنون تشكيلية وأعمال فنية بالفوم والورق الملون وإعادة تدوير الخامات من تنفيذ الفنانة ماهيتاب نبيل، وقدمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية تصميم أشكال فنية بالفوم الملون من تنفيذ الفنانة شيماء فتحي.





كما نظمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة فنية رسم وتلوين نفذتها أمانى رزق.





عقد نادي أدب بيت ثقافة مطاى أمسية قصصية أدارها الأديب الدكتور موسى نجيب موسى، وفى البداية تحدث الروائى والقاص ناصر عاشور عن إبداع وأدب الأديب يوسف شطبى ميخائيل، راصدا ملامح وتكنيكات وتقنيات الكتابة فى روايات وقصص يوسف شطبى ميخائيل من خلال رواية "دروب خفية"، ودار نقاش بين المدعين حول أدبه.





وذكر الأديب الدكتور موسى نجيب موسى أن الشطبى يقدم القرية المصرية فى أبهى صورها ويرصد ملامح الحياة فيها بكل تداعيتها بلغة فنية متفردة، وانه من المبدعين القلائل الذي سوف يحفظ لهم تاريخ الأدب المصري والعربى دورهم الرائد فى كتابة الرواية والقصة القصيرة، ثم تطرقوا لمناقشة أعمال قصصية لرواد النادى حيث ألقت القاصة سميحة رشدى قصة بعنوان "حسين العصر"، وألقى محمود عبد التواب قصته القصيرة "كوبرى قصر النيل".



