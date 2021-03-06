برلمانية تشيد بزيارة الرئيس للسودان : أهميتها السياسية وأبعادها الإستراتيجية كبيرة

أشادت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلي السودان، مؤكدا أن هذه الزيارة تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، لأنها جاءت في توقيت مهم للغاية لتعزز التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات مختلفة.





وأضافت النائبة فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن هذه الزيارة ترسخ جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التي يمر بها، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع أنواع الدعم للسودان الشقيق، لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، خاصة وأن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر .





وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيارة تشهد التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.



