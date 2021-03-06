برلمانية تشيد بزيارة الرئيس للسودان : أهميتها السياسية وأبعادها الإستراتيجية كبيرة

أشادت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلي السودان، مؤكدا أن هذه الزيارة تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، لأنها جاءت في توقيت مهم للغاية لتعزز التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات مختلفة.
وأضافت النائبة فاطمة سليم، خلال بيان لها، أن هذه الزيارة ترسخ جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التي يمر بها، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع أنواع الدعم للسودان الشقيق، لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، خاصة وأن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر .
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيارة تشهد التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.
وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلي أن البلدين يشهدان علاقات تاريخية ومشروعات مشتركة، منها على الصعيد الاقتصادي، هناك العديد من المشروعات الاقتصادية والخدمية والصحية أيضا والعسكرية القائمة بين البلدين.