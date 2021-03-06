ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية تشيد بزيارة الرئيس للسودان : أهميتها السياسية وأبعادها الإستراتيجية كبيرة

السبت 06/مارس/2021 - 09:10 م
الرئيس السيسي أثناء
الرئيس السيسي أثناء زيارته للسودان
Advertisements
فريدة محمد
أشادت فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلي السودان، مؤكدا أن هذه الزيارة تحتل أهمية سياسية وذات أبعاد استراتيجية كبيرة، لأنها جاءت في توقيت مهم للغاية لتعزز التعاون الوثيق بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأضافت النائبة فاطمة  سليم، خلال بيان لها، أن هذه الزيارة ترسخ جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية المهمة التي يمر بها، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تقديم جميع أنواع الدعم للسودان الشقيق، لتحقيق الأمن والاستقرار لشعبه، خاصة وأن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الزيارة تشهد التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.

وأشارت النائبة فاطمة سليم، إلي أن البلدين يشهدان علاقات تاريخية ومشروعات مشتركة، منها على الصعيد الاقتصادي، هناك العديد من المشروعات الاقتصادية والخدمية والصحية أيضا والعسكرية القائمة بين البلدين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السيسي: أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر

السيسي: الوصول لاتفاق قانوني ملزم للجميع في أزمة سد النهضة حتمي

السيسي في الخرطوم .. دولتا المصب تتحدان في وجه المخاطر .. ومحللون: الزيارة على درجة كبيرة من الأهمية وقد تشهد الإعلان عن حدث فريد

الرئيس السيسي يتوجه اليوم الي الخرطوم في زيارة رسمية للسودان

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فى مستهل زيارته للسودان

بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في الخرطوم

ترشيحاتنا

حرم الأهلي من صفقة ذهبية.. 7 معلومات لا تفوتك عن الملياردير موتسيبي رئيس الكاف الجديد

أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

غدا أول ظهور تليفزيونى لابنة يوسف شعبان الكبرى

سيد علي يكشف الحالة الصحية لمجدي الجلاد بعد عملية استئصال ورم

ترتيب المجموعة الرابعة .. الترجي يتصدر والمولودية وصيفا والزمالك ثالثًا

بعد أغنية سالكة .. دينا داس تشعل السوشيال ميديا برقصة جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا