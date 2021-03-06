وفاة مغني الروك مايكل ستانلي عن 72 عامًا

توفي المغني والعازف الأمريكي مايكل ستانلي عن عمر 72 عاما، وفق بيان لأسرته نشره موقع مجلة فاريتي، اليوم.

كان ستانلي من أشهر فناني موسيقى الروك فى الثمانينيات والسبعينيات، وقدم مع فرقته حوالى 40 أغنية.

أعلنت عائلة المغني الراحل فى بيان لها، وفاة ستانلي الخميس الماضى بعد صراع دام 7 أشهر مع سرطان الرئة.





وعمل ستانلي فى محطة إذاعية فى مدينة كليفلاند 30 عاما، وحرص زملاؤه على توديعه ببيان مؤثر على الهواء.



