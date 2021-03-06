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فن

وفاة مغني الروك مايكل ستانلي عن 72 عامًا

السبت 06/مارس/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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نجلاء سليمان
توفي المغني والعازف الأمريكي مايكل ستانلي عن عمر 72 عاما، وفق بيان لأسرته نشره موقع مجلة فاريتي، اليوم.
 
كان ستانلي من أشهر فناني موسيقى الروك فى الثمانينيات والسبعينيات، وقدم مع فرقته حوالى 40 أغنية.
 
أعلنت عائلة المغني الراحل فى بيان لها، وفاة ستانلي الخميس الماضى بعد صراع دام 7 أشهر مع سرطان الرئة. 

وعمل ستانلي فى محطة إذاعية فى مدينة كليفلاند 30 عاما، وحرص زملاؤه على توديعه ببيان مؤثر على الهواء. 

وأصدر أسطورة كليفلاند كما يطلق عليه ألبومه الأول، عندما كان طالبا فى الجامعة، وشكل فرقته الخاصة عام 1974، وظل محبوبا من قبل جمهوره طوال مسيرته.
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