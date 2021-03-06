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ثقافة

قوافل الدقهلية الثقافية تصل طوخ الأقلام والدراكسة

السبت 06/مارس/2021 - 10:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يواصل فرع ثقافة الدقهلية تنظيم قوافله الثقافية، حيث نظم قصر ثقافة منية النصر قافلة ثقافية بمدرسة محمود حسنين بقرية الدراكسة بدأت فعالياتها بمحاضرة بعنوان "فى حب الوطن" حاضرتها د. امانى كمال أشارت فيها الي أن أهمية الوطن بالنسبة للفرد تنبع من شعوره بالاطمئنان الناتج عن وجود أرض تحفظ فيها كرامته، ويتمتع فيها بحقوقه، بالإضافة إلى ما يربطه بها من مشاعر وجدانية تقوي هذه الصلة، وتعرف الوطنية بأنها التمسك والالتزام ببلد أو مجتمع سياسي أو أمة، كما تحمل الوطنية التي تعني حب الوطن نفس دلالة القومية، وهي الولاء لأمة واحدة، وتدل الوطنية على الاهتمام الشخصي بالصالح العام، وعمل الخير للدولة، وكذلك تتطلّب الاستعداد للدفاع عنها وصيانة مصالحها، تلاها أمسية شعرية للشاعر محمد ابراهيم، كما أقيمت ورشة فنية للرسم والتلوين مع أطفال القرية.

يأتى هذا اهتماما من الهيئة العامة لقصور الثقافة للقوافل الثقافية والفنية في تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية، وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في كافة مواقعهم.


 واختتمت القافلة بعرض لبعض المواهب المتميزة من القرية في الشعر والغناء.

نظم بيت ثقافه السنبلاوين قافلة ثقافية بمركز شباب طوخ الأقلام، بدأت الفعاليات بعرض للمواهب اطفال مركز شباب طماي الزهايره اشراف وتدريب زينب جمعه، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء معوض حلمي بقصيدة حكمة زمانى، وعصام الغنام بقصيدة انا لا اكره احدا قط، تلاها محاضرة بعنوان "الدقهلية في عيون ابنائها" حاضرها محمد ابو المعاطي، بجانب أوبريت للاطفال بعنوان "مشاهير السنبلاوين" تأليف الشاعرة فاتن شوقي.

 واختتمت الفعاليات باستعراضات فنية لفرقة المنصورة  للفنون الشعبية تضمنت رقصات البمبوطية، التحطيب، الخيالة، وقد أقيم علي هامش القافلة الثقافية ورشة رسم للأطفال القرية بإشراف الفنان التشكيلي محمد فتحي السيد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية باقليم شرق الدلتا الثقافي والوحدات المحلية بمركز ومدينة السنبلاوين ومديرية الشباب والرياضية.
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