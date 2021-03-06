الكل ينتظرها .. سفير السودان في مصر عن زيارة الرئيس السيسي: تشريف للخرطوم

قال السفير محمد إلياس، سفير السودان في مصر، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم هي أكبر دليل على تطور العلاقات المصرية السودانية، معقبا: زيارة الرئيس السيسي تعد تشريفا للخرطوم، منوها بأنهم كانوا ينتظرونها.





واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": الرئيس السيسي كان مرحبا به، فهو أخ وشقيق وحامل لهموم السودان مثلما يحمل هموم الشعب المصري، معقبا: له كل الاحترام والتقدير من الشعب السوداني.





وأضاف، كان لا بد من البحث بعد تعثر المفاوضات فيما يخص سد النهضة، وعليه تم اقتراح آلية التفاوض؛ لتصبح رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك من أجل الوصول إلى حل بين الدول الثلاث.



