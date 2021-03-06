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تخفيض مخيف للمساعدات البريطانية الخارجية لـ دول عربية.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 09:11 م
بريطانيا
بريطانيا
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إبراهيم القادري
عرضت قناه الحدث العربية تقريرا يؤكد أن الحكومة البريطانية أخذت قرارا بخفض مساعداتها الخارجية للدول الفقيرة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة التخفيضات تصل إلي النصف في العديد من الدول العالم مثال علي ذلك، نسبة التخفيض في لبنان وصلت إلي 88% من المساعدات البريطانية .

وأوضح أن التخفيض في كل من سوريا ولبنان والصومال يتراوح ما بين 60% إلي 70%، مؤكدا أن نسبة خفض المساعدات لجنوب السودان ونيجيريا وصلت إلي 59% ، هذا إضافة إلي وقف ميزانية صندوق مكافحة الصراع وتعزيز الاستقرار بالسودان وهذا الصندوق كان من ضمن المساعدات البريطانية للسودان .
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