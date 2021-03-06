المسرح المتنقل يختتم العروض بقرية غزلة الخيس بالشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الثقافية والفنية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق محافظة الشرقية، حيث اختتم فرع ثقافة الشرقية عروض المسرح المتنقل بقرية غزلة الخيس بعرض فني لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقي العربية بقيادة المايسترو قطب السيد تنوعت الأغانى ما بين الرومانسي والوطني والدينى وبعض المقطوعات الموسيقية، وتم تكريم لبعض مواهب القرية ومواهب قصر ثقافة الزقازيق، بجانب أمسية شعرية، بحضور شعراء نادي أدب الزقايق ومنهم الشعراء أحمد السلاموني، أشرف الشهوانى، وفرج السكري، إلى جانب ورشة فنية لرسوم الأطفال وفقرة للمكتبة المتنقلة.



