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ثقافة

دور المرأة في التنمية .. محاضرة ينظمها مركز ثقافة المنيا

الأحد 07/مارس/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث نظم قصر ثقافة أبو قرقاص محاضرة بعنوان "دور المرأة في التنمية الشاملة" حاضر فيها محمود الصفتى مدرب التنمية البشرية وتناول مفهوم التنمية والمقصود بدور المرأة في التنمية وكيفية إستفادة المرأة من ثمار التعليم، فن الكلام، تحقيق التنمية من خلال تحديد الأهداف والإستفادة من الوقت والتخطيط الشخصى لتحقيق نظرية التوازن، وروح الفريق وإدارة التغير . 

أقام بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "دور الإعلام في مواجهة التطرف والإرهاب" حاضرها الدكتور عامر شلبي وتناول أهمية الإعلام بأشكاله المختلفة في تكوين الفكر في ظل التقدم الكبير في وسائل الإتصال وكذلك إستخدام أصحاب الفكر المتطرف لوسائل الاعلام في بث أفكارهم الهدامة وتحقيق أغراضهم وجذب الشباب لهم، وعلى الجانب الأخر دور الإعلام البناء في مواجهة الإعلام الهدام والفكر المتطرف.

كما أقام بيت ثقافة بنى مزار محاضرة تثقيفية عن عيد المنيا القومى حاضرتها وفاء حسين حيث يعد 18 مارس حدثا تاريخيا هاما على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد، وقدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم سينما ورسوم متحركة للأطفال بعنوان بالون الفرح، بينما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب بعنوان "الزراعة المصرية" تأليف إسماعيل محمد زين الدين، ناقشه علي حسن أحمد، كذلك ناقش أيضا بيت ثقافة صندفا كتاب بعنوان "فضائل مصر" للمؤرخ والكاتب عمر بن محمد بن يوسف الكندي، ناقشه فولي احمد عبدالغفار.
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