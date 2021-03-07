عقوبة الممتنع عن دفع نفقة الزوجة في القانون .. تعرف عليها

أقرّ مجلس النواب قانون العقوبات رقم 6 لسنة 2020 بعد تعديل بعض أحكام القانون الصادر رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وصدّق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية و تم العمل به.





وحدّد القانون العقوبة فى المادة (٢٩٣) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.





ويشير القانون إلى أن لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.



