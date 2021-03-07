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برلمان

عقوبة الممتنع عن دفع نفقة الزوجة في القانون .. تعرف عليها

الأحد 07/مارس/2021 - 09:01 ص
حبس
حبس
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سمر المغربي
أقرّ مجلس النواب قانون العقوبات رقم 6 لسنة 2020 بعد تعديل بعض أحكام القانون الصادر رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وصدّق عليه رئيس الجمهورية ونشر فى الجريدة الرسمية و تم العمل به.

وحدّد القانون العقوبة فى المادة  (٢٩٣) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع من قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع. 

ويشير القانون إلى أن لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاط المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
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