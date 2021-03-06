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محافظات

97.6 % من أطفال الأقصر يتلقون التطعيم ضد شلل الأطفال

السبت 06/مارس/2021 - 09:39 م
صدى البلد
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شمس يونس
أعلن الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير الطب الوقائي بصحة الأقصر ، عن تلقي 192885 طفل من الأطفال المصريين وغير المصريين طعم سابين بنسبة 97.6% من المستهدف.


 وذلك  منذ إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم 28 فبراير حتى 5 مارس  2021 تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، والدكتورة إلهام محمد وكيلة المديرية.

وأشار  الدكتور أحمد أبو العطا مدير مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية،  أنه شارك في الحملة أكثر من 675  فرقة (ثابتة- متحركة) و128 مشرفا لصيقا و104 مشرف وحدة صحية، و41 مشرف مديرية للإعداد والتنفيذ.

كما تقدم الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بالشكر لكل من شارك في نجاح الحملة من مراقبين صحيين وأطباء وتمريض وجميع الفئات المشاركة،  ووصول الطعم لكل طفل على أرض محافظة الأقصر وما قدموه من جهد نحو الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.
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