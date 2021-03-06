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رياضة

باتشيكو: الزمالك يملك الطموح .. والمنافسة للتأهل لا تزال قائمة

السبت 06/مارس/2021 - 10:10 م
الزمالك
الزمالك
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تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بالزمالك في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الفريق أمام الترجي التونسي التي انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتشيكو : "أوجه التهنئة إلى فريق الترجي ومدربه على نتيجة المباراة، لكن كان هناك بعض الأمور التي أثرت على نتيجة اللقاء".

وأوضح المدرب البرتغالي: "الشوط الأول كان الاستحواذ والسيطرة للزمالك، ثم فقدنا تركيزنا واهتز مرمانا بهدف لكننا تداركنا الأمر سريعًا بتسجيل هدف التعادل، واهتزت شباك الزمالك بهدفين آخرين بسبب عدم التركيز".

وتابع: "ليس من الطبيعي أن يتم احتساب ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الترجي، الكرة غريبة ولا تستحق احتساب ركلة جزاء".

وأردف: "الزمالك يملك الطموح من أجل أن يكون بطل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمنافسة لا تزال قائمة للتأهل، وأوجه الشكر إلى اللاعبين على أدائهم في المباراة،".

وأشار باتشيكو إلى أن الزمالك يقع في مجموعة صعبة، لكن الفوز في المباريات المقبلة سيساعد في التأهل من دوري المجموعات "والفرصة مازالت في ايدينا".

واختتم المدير الفني للزمالك تصريحاته قائلًا: "غياب محمود علاء هو أمر فني أولًا وأخيرًا، وبالنسبة لحميد أحداد كان أساسيًا معنا قبل أن يتعرض للإصابة، لكننا كنا نحتاجه للاستفادة من تحركاته ومساعدة الفريق في المباراة.
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