مساعد وزير التعليم الأسبق : لابد من تطوير الدبلومات التربوية لتخريج معلمين مؤهلين

قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إن الدبلومات التربوية بالجامعات في الوقت الحالي موجودة منذ فترة طويلة ، مع نشأة الدراسات العليا بمختلف كليات الجامعات .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن غالبية هذه الدبلومات تغطي الموضوعات والتخصصات التقليدية ، لافتا إلى أن القليل منها يتناول الموضوعات والجوانب التكنولوجية ، حيث يجب تطويرها وتحديثها لمواكبة هذه التطورات التي نشهدها على المستويات المحلية والعالمية في المنظومة التعليمية .





وأضاف "مسعد" إن هناك دبلومات قليلة تشمل هذه الجوانب التكنولوجية مثل دبلومة (تكنولوجيا التعليم ودبلومة التعليم الاليكتروني) ، كما أن هذه الدبلومات ليست متاحة إلا في قليل من الكليات ، حيث يجب تحديث كافة الدبلومات التربوية لمجارات توجهات التطورات في المجالات التعليمية خلال السنوات القادمة .





اقرأ أيضا :









كما إن برامج كليات التربية في الوقت الحال تحتاج إلى تطوير وتحديث وإدخال تخصصات جديدة في مختلف المجالات والتخصصات ، لأن معظم برامج إعداد المعلم بالجامعات تبقى في أغلب الأوقات لسنوات طويلة ، فاخر تطوير أو تحديث تم في هذه البرامج كان خلال عام 2005 م.





وتابع مساعد وزير التعليم الأسبق ، إنه يمكن إحلال العديد من الدبلومات التي تتواكب مع المؤسسات التعليمية التي تم تفعيلها خلال الفترة الماضية ، مثل المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين ، حيث يجب وجود دبلومات مؤهلة لإعداد معلمين قادرين على التعامل والتدريس في هذه المؤسسات من خلال استخدام الامكانيات التكنولوجية الحديثة.