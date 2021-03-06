ثقب في خزان الوقود.. محافظ البحر الأحمر يكشف تفاصيل إنقاذ 11 صيادا من الغرق

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إنقاذ 11 صيادا من الموت والغرق.





وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا، يوم الخميس الماضي، بوجود طلب استغاثة من خلال اتصال هاتفي بشرطة النجدة، يفيد بشحوط مركب صيد بسبب ثقب في خزان الوقود ".





وتابع عمرو حنفي:" تم تحديد موقع المركب شرق الجونة وكانت على مسافة 3 أميال بحرية، وتم التواصل مع القوات البحرية على الفور وتم التحرك لإنقاذ الـ 11 صيادا "، مضيفا:" خلال اليومين الماضيين كان هناك ارتفاع في الأمواج وشدة الرياح".





وأكمل عمرو حنفي:" المركب كان بجوار 3 مراكب صيد أخرى، ولكن المركب دخل في منطقة بحرية وقام بإلقاء شبك ولكن مع ارتفاع الأمواج؛ الرفاس التف حول الشبك، مما ادى إلى تعطل المحرك والأمواج المرتفعة بدأت في دفع المركب نحو الصخور والشعاب المرجانية وحدث الارتطام بخزان الوقود ".





واستطرد عمرو حنفي:" كان هناك عدد من الصيادين المتواجدين على المركب لا يجيدون السباحة ولكن تمت عملية إنقاذ الـ11 صيادا على أكمل وجه والجميع بخير ".





وأعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أمس الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 فردا على متن مركب صيد اسمها "نعمت الله" ورقمها 44497، وذلك بعد تلقي استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت بجزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالي 3 ميل بحري، لافتًا إلى أن المركب قادمة من السويس.





وأوضح المحافظ أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان بنفسه على طاقم المركب، وأجرى العديد من الإتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الإتصالات بقيادة الأسطول الجنوبي للقوات البحرية والقاعدة البحرية.





ولفت إلى أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الموت بنجاح، رغم العديد من الصعوبات التي واجهت رجال القوات البحرية أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى في تشغيل المركب بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.



