سياسي سوداني : ملف سد النهضة وصل لدرجة عالية من التنسيق بين القاهرة والخرطوم .. فيديو

قال عمار عوض، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إن هناك جدارا من الثقة بين السودان ومصر، والذي تمثل في الزيارات المتبادلة بين الرئيسين.





وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العلاقات بين البلدين تطورت كثيرا خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في المناورات العسكرية المشتركة، والتوقيع على التعاون العسكري بين البلدين.





وأشار الكاتب والمحلل السياسي السوداني، إلى أن ملف سد النهضة يشغل بال قادة البلدين، ووصل إلى درجة عالية من التنسيق بين البلدين، موضحا أن التعاون ضرورة لمواجهة التحديات الحالية التي تشهدها المنطقة وخاصة في المجال الأمن القومي للبلدين.





وأردف الكاتب والمحلل السياسي السوداني، أن التهديد المائي هو تهديد لأمن السودان القومي، وكذلك تهديد للأمن القومي للدولة المصرية، لافتا إلى أن المخاطر التي يتعرض لها السودان على مناطقه الحدودية كانت تستلزم دعم ومساندة مصرية.