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رياضة

مدرب بيراميدز : الفوز على أسوان مهم.. وننتظر عودة عبدالله السعيد

السبت 06/مارس/2021 - 09:19 م
صدى البلد
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حسن العمدة
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز على أسوان بهدفين دون مقابل مهم للغاية في ظل مشوار صعب في الدوري الممتاز، مشدداً على أن اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً للغاية طوال شوطي اللقاء واستحقوا الفوز في ظل التفوق الواضح.

وشدد على أن الأداء كان جيدا في دقائق كثيرة في ظل مجهود كبير مقدم ومباريات كثيرة في وقت بسيط، والكل بذل أقصى ما لديه وكان بالإمكان تحقيق نتيجة أكبر إذا تم تسجيل الفرص المتاحة، مشيدا بالمهاجم دييجو رولان موضحا أنه يبذل جهدا كبيرا في الملعب ونجح في تسجيل ٣ أهداف حتى الآن ويقدم مردودًا قويا.

وأكد المدرب أن عبد الله السعيد لاعب رائع ومهم للفريق وسيعود قريبا من الإصابة، والفريق يخوض مباريات صعبة قوية في الدوري والكونفيدرالية، ولابد من تجهيز جميع العناصر التي سيحتاج إلى جهودها مع توالي اللقاءات في فترة زمنية قصيرة.

وحول موقف الفريق من المنافسة على الدوري قال أروابارينا أنه من الصعب التفكير في الأمر حاليا وهو يأخذ المنافسة مباراة تلو الأخرى والفوز مهم للغاية، وسيغلق ملف الدوري المصري مؤقتا وسيركز على مواجهة نكانا الزامبي الهامة والمحدد لها يوم 10 مارس في بداية مشوار دور المجموعات لأن البداية مهمة للغاية.
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