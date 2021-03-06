شعب واحد وحكومتان.. الديهي: زيارة الرئيس السيسي للسودان تؤكد التحالف الاستراتيجي

قال نشأت الديهي، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة إلى الخرطوم، في هذا التوقيت، له دلالة هامة، مضيفًا أننا لأول مرة نستخدم هذا المصطلح، وهو أن اليوم ندشن "تحالفا استراتيجيا" بين القاهرة والخرطوم .

وأضاف الديهي ، خلال برنامجه " بالورقة والقلم " المُذاع على فضائية " تن " ، أن العلاقة بين مصر والسودان هي تحالف استراتيجي بشكل واضح كامل الأوصاف ، لأنه مبني على قاعدة جماهيرية برؤية واحدة ، وبثقافة متقاربة ، معقبًا : " الشعبين المصري والسوداني، شعب واحد وحكومتين"، وهذا هو العنوان العريق الذي يجمع بين مصر والسودان .

وتابع الإعلامي، أن ما تقوم به مصر والسودان الآن ، هو ترميم بعض ما أفسده السابقون ، وترميم العلاقات بينهم على أفضل ما تكون ، وبحُب شديد .

وعقب الديهي ، قائلًا : " نحن الآن نتعلم من دروس الماضي ، بأن المستقبل لابد أن يكون بأيادي أبناء هذه الدولة ، سواء هنا في القاهرة ، أو هناك في الخرطوم " .