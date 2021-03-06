في عشر نقاط .. كل ما تريد معرفته عن دليل جامعة القاهرة الجديد للمراكز البحثية والخدمية

تسعى جامعة القاهرة إلى دعم روابط الاتصال بينها وبين مختلف المؤسسات في مجال خدمة المجتمع ، لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ، وخدمة المجتمع في مختلف التخصصات ، ومنافسة الجامعة على المستوى المحلي والدولي في هذا المجال .





وأصدرت الجامعة دليل جديد للمراكز البحثية والخدمية بها لوضع الخطط الخاصة بالمشروعات البحثية والتطبيقية ، والعمل على الانخراط في مشكلات المجتمع في مختلف المجالات والمساهمة في حلها ، وتتمثل أهم أهداف هذا الدليل في النقاط الآتية :-





- إجراء العديد من الأبحاث المتصلة بالمشكلات الموجودة بالمجتمع ، في مختلف المجالات والمساعدة في إيجاد حلول لها ، للحفاظ على ريادة الجامعة .





- ‏ دعم مهارات الطلاب ومنتسبي الجامعة ، وتأهيلهم على أعلى المستويات للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي ، ودعم شبكة خريجي جامعة القاهرة .





- ‏ تقديم خدمات مجتمعية من خلال القوافل الطبية والبيئية التي تطلقها الجامعة في جميع أنحاء الجمهورية .





- يتضمن الدليل الجديد للجامعة أنواع الخدمات المقدمة ، وكذلك المراكز القائمة على تقديمها ، وتوضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بها ، وإجراءات الحصول عليها والرسوم المقررة لها .





-يتم من خلال هذا الدليل تقديم خدمات الإدارة العامة للمشروعات البيئية ، وتاريخ

نشأة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





- وضع الخطط الخاصة بالمشروعات البحثية و التطبيقية لحل مشاكل المجتمع وتنمية البيئة في مختلف المجالات والتخصصات .





- تزويد كافة الهيئات والمؤسسات التي تتعامل مع الجامعة بجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها إدارة المشروعات البيئية والوحدات ذات الطابع الخاص ، في مختلف المجالات .





- العمل على تحديث وتطوير مختلف قطاعات الجامعة للحفاظ على ريادتها ومنافستها على كافة المستويات العالمية والمحلية .





- السعي إلى دعم روابط الاتصال وتعزيز العلاقات بين جامعة القاهرة وكافة المؤسسات لخدمة المجتمع الداخلي والخارجي .





- استمرار عمليات التحديث والتطوير بالجامعة في المجالات الصناعية والزراعية والبيئية والبشرية والاجتماعية .





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