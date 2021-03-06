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تعليم

في عشر نقاط .. كل ما تريد معرفته عن دليل جامعة القاهرة الجديد للمراكز البحثية والخدمية

السبت 06/مارس/2021 - 11:00 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
تسعى جامعة القاهرة إلى دعم روابط الاتصال بينها وبين مختلف المؤسسات في مجال خدمة المجتمع ،  لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ، وخدمة المجتمع في مختلف التخصصات ، ومنافسة الجامعة على المستوى المحلي والدولي في هذا المجال . 

وأصدرت الجامعة دليل جديد للمراكز البحثية والخدمية بها لوضع الخطط الخاصة بالمشروعات البحثية والتطبيقية ، والعمل على الانخراط في مشكلات المجتمع في مختلف المجالات والمساهمة في حلها ، وتتمثل أهم أهداف هذا الدليل في النقاط الآتية :- 

- إجراء العديد من الأبحاث المتصلة بالمشكلات الموجودة  بالمجتمع ، في مختلف المجالات والمساعدة في إيجاد حلول لها ، للحفاظ على ريادة الجامعة .

- ‏ دعم مهارات الطلاب ومنتسبي الجامعة ، وتأهيلهم على أعلى المستويات للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي ، ودعم شبكة خريجي جامعة القاهرة .

- ‏ تقديم خدمات مجتمعية من خلال القوافل الطبية والبيئية التي تطلقها الجامعة في جميع أنحاء الجمهورية .

- يتضمن الدليل الجديد للجامعة أنواع الخدمات المقدمة ، وكذلك المراكز القائمة على تقديمها ، وتوضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بها ، وإجراءات الحصول عليها والرسوم المقررة لها .

-يتم من خلال هذا الدليل تقديم خدمات الإدارة العامة للمشروعات البيئية ، وتاريخ
نشأة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 

- وضع الخطط الخاصة بالمشروعات البحثية و التطبيقية لحل مشاكل المجتمع وتنمية البيئة في مختلف المجالات والتخصصات .

- تزويد كافة الهيئات والمؤسسات التي تتعامل مع الجامعة بجميع المعلومات والخدمات التي تقدمها إدارة المشروعات البيئية والوحدات ذات الطابع الخاص ، في مختلف المجالات .

- العمل على تحديث وتطوير مختلف قطاعات الجامعة للحفاظ على ريادتها ومنافستها على كافة المستويات العالمية والمحلية .

- السعي إلى دعم روابط الاتصال وتعزيز العلاقات بين جامعة القاهرة وكافة المؤسسات لخدمة المجتمع الداخلي والخارجي .

- استمرار عمليات التحديث والتطوير بالجامعة في المجالات الصناعية والزراعية والبيئية والبشرية والاجتماعية .

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