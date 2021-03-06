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توك شو

صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل "ورا كل باب".. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:28 م
صابرين
صابرين
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داليا أحمد

قالت الفنانة صابرين، إن مسلسل "ورا كل باب" هو سلسلة حكايات كل حكاية تضم 5 حلقات ويناقش وباء فيروس كورونا.

 

أوضحت صابرين، خلال مداخلتها الهاتفية ، فى برنامج " الحياة اليوم" مع محمد الشردى، أن أول قصة فى المسلسل ستناقش حال كل بيت أول يوم فى رمضان فى ظل الوباء، مؤكدة أن الكاتب يسرى الفخرانى كتب اسكربت يناقش فيها كل التفاصيل الإجتماعية فى حلقات بسيطة قليلة.

 

أضافت صابرين ، أنها تقوم بدور "جدة "فى المسلسل وهى التى تخاف على الاسرة والعائلة وطريقة توعية الأجيال للتباعد فى ظل فيروس كورونا ، متمنية أن يصبع العمل عمل توعوى للناس من مخاطر الفيروس.

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