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تعليم

خبير تعليمي: استكمال تطوير البنية التحتية ضرورة لتعميم الدروس الإلكترونية بالمدارس

الأحد 07/مارس/2021 - 12:01 ص
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
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أحمد الشاهد
قال الدكتور رضا مسعد ، مساعد وزير التعليم الأسبق إن فكرة طرح الدروس الاليكترونية العام القادم لطلاب المدارس ليست جديدة ، حيث يتم العمل بها منذ العام الماضي مع بداية تفشي فيروس كورونا .
 
وأضاف "مسعد" في تصريح خاص لموقع صدى البلد إن قرار تعميمها على مستوى جميع المدارس؛ يتوقف على الامكانيات المتوفرة وضرورة توافر بنية تحتية قوية ، من النواحي التكنولوجية والتقنية ، حيث تكون هذه الطريقة في التدريس بديلة عن التعليم المباشر في حال حدوث أي طوارئ وليست بديلا عنه، فلا يمكن الاستغناء عن التعليم المباشر .

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وأوضح ، إننا نتمتع بإمكانيات جيدة، حيث أن وزارة التربية والتعليم خلال الخمس سنوات الماضية ضخت أموالت لتطوير الإمكانيات التكنولوجية ودعم البنية التحتية في هذا المجال للمدارس ، لافتا إلى أنه من الضروري استكمال هذا التطوير، وليس فقط الاكتفاء بما تم تقديمه خلال السنوات الماضية .

وأشار مساعد وزير التعليم الأسبق إلى ضرورة تدريب الطالب والمدرس أو القائمين على العملية التعليمة ، بحيث لا تقتصر على جانب دون الآخر ، منوها بضرورة توعية وإعلام أولياء الأمور أيضا بهذه الإمكانيات ، للمتابعة الدورية والمستمرة مع أبنائهم، والتأكد من استخدام هذه الإمكانيات بشكل صحيح ، مع وجود تواصل بينهم وبين المدرسة .

وتابع ، أن هناك قلة لبرامج التوعية والتثقيف بهذه الامكانيات لأولياء الأمور، حيث يجب أن تكون هناك حملات توعية لهم في هذا الصدد، حيث تعتبر أكثر فئة جاهلة بهذه التطورات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة هم أولياء الأمور .
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