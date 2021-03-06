ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العراق.. إحباط عملية إرهابية في غرب الأنبار

السبت 06/مارس/2021 - 09:21 م
عناصر أمنية
عناصر أمنية
Advertisements
محمود نوفل


أفادت قناة الغدير العراقية باحباط عملية إرهابية في قضاء عنه غرب الانبار


وأشارت مصادر أمنية الي ان القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش في قضاء عنه غرب الانبار، على خلفية معلومات تحدثت عن دخول أحد الارهابيين للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “، مضيفا أن “العملية اسفرت عن اعتقال الإرهابي”.

وأوضحت المصادر بحسب ماذكر موقع المحور اليوم ان المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة داعش الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار. 

وبين أن  القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه. 

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مقتل مسلح خطط لتنفيذ عملية انتحارية خلال احتفالات رأس السنة بالعراق

سقوط مفتي داعش.. اعتقال إرهابي في عملية خاطفة للمخابرات العراقية

العراق.. إحباط مخطط إرهابي استهدف كركوك واعتقال اثنين

بعد عودته من تركيا.. العراق يعلن اعتقال قيادي بارز في داعش

ترشيحاتنا

الزمالك يسقط فى رادس ويخسر أمام الترجي بثلاثية بدوري الأبطال

اتحاد جنوب أفريقيا يعلن فوز رئيس صن داونز برئاسة كاف

بأمر السيسي.. تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري وإلغاء الضريبة كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

دراسة.. دواء للكوليسترول يخفض نسبة الوفاة من كورونا بنحو 50%

منى عمر: توقيع عقوبات من مجلس الأمن على إثيوبيا أمر وارد

السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا