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أخبار العالم

أوقفوا أردوغان .. لافتة إعلانية تثير غضب تركيا في أكبر ميادين نيويورك

السبت 06/مارس/2021 - 10:04 م
لافتة إعلانية مناهضة
لافتة إعلانية مناهضة لأردوغان في نيويورك
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محمد عثمان
أثارت لوحة إعلانات ظهرت فجأة في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، جدلًا واسعًا بعدما كُتب على اللوحة عبارة "أوقفوا أردوغان"، في إشارة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يقود سياسة قمعية في بلاده ضد عشرات الآلاف المناهضين لسياساته.

وبحسب صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، فإن اللوحة الإعلانية، أثارت حفيظة المسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والذي يتزعمه أردوغان.

واعتبر المتحدث باسم حزب أردوغان، عمر جيليك، أن لافتة الإعلانات التي ظهرت في نيويورك، ضمن أعمال حركة الداعية الإسلامي التركي، فتح الله جولن، الذي يتهمه النظام التركي بالتخطيط لانقلاب عسكري ضد أردوغان في 2016.

ويأتي ظهور اللافتة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة، وتركيا، توترًا على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان في تركيا، وكذلك بسبب شراء تركيا منظومة صواريخ روسية تعتبرها الولايات المتحدة محظورة على الدول الأعضاء في حلف الناتو.
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