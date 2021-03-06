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توك شو

بائع الفاكهة بعد لقائه بالرئيس السيسي : عمري ما تخيلتها.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:30 م
بائع الفاكهة
بائع الفاكهة
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محمد القاضي
كشف محمد حسن، بائع الفاكهة الذى أمر الرئيس السسيس بعلاجه، تفاصيل لقائه بالرئيس السيسي.

وقال "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تفاجأت بوجود الرئيس أمامي ودي حاجة كبيرة عمري ما تخيلتها في حياتي".

وأوضح: "كنت أعاني من مشكلة في الأعصاب والنخاع الشوكى بسبب حزني على وفاة والدي..والرئيس لاحظ حالتي، وقام علىى الفور بالإتصال بوزيرة الصحة لمباشرة حالته وأمر بعلاجه على نفقة الدولة.. وتابع :  الرئيس أمر بنقلي لمستشفى دار الشفاء، والآن أجرى كافة التحاليل والأشعة على قدمي وفى انتظار نتائج التحاليل".

وأشار: "الرئيس فتح باب العربية، وقالي هاتلي 4 كيلو موز.. والرئيس جميل جدا وربنا يحميه لمصر"، مردفا: "بقالي 30 سنة بشتغل في المكان دا.. في شارع أحمد فخري بمدينة نصر".
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