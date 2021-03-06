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عايز 4 كيلو.. بائع الفاكهة يروي تفاصيل حديثه مع الرئيس السيسي

السبت 06/مارس/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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إسراء صبري
روى محمد حسن مسعود، بائع الفاكهة الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه، تفاصيل لقائه بالرئيس أمس.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "أعمل على عربية فاكهة منذ 30 سنة في شارع أحمد فخري، معقبا: فوجئت بتواجد الرئيس السيسي أمامي وبيقولي عايز 4 كيلو فاكهة".

واسترسل: "أنا مبسوط لحد دلوقتي ومش عارف أنام من الفرحة".

وأوضح: "الرئيس لاحظ المشكلة المتواجدة في قدمي وسألني عن الإصابة، وعلى الفور تواصل مع وزيرة الصحة وبعد ذلك توجهت إلى دار الشفاء للعلاج".

وشدد على أن الرئيس السيسي عايز تفاح بس مكنش فيه وأخد موز، معقبا: الرئيس السيسي أسد.

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