بعد خروجها من الحبس.. تفاصيل جلسة تصوير حنين حسام بـ فستان الزفاف

نشرت فتاة تيك توك، حنين حسام، مجموعة من الصور لها بفستان زفاف في احد الفنادق الكبري بالقاهرة .





و تميز فستان الزفاف بأنه ذو أكمام طويلة شفافة مطرزة بالفضى؛ ووضعت لها خبيرة التجميل مى مختار بعض اللمسات البسيطة من ماكياج العيون واحمر الخدود واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة والجريئة.





وظهرت حنين حسان في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وعلقت عليها: " مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر ".





ولم توضح حنين حسام في الصور هل هي جلسة تصوير ام حفل زفافها، لكن توالت عليها التعليقات بالمباركة.