ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن: خطة إنعاش الاقتصاد توفر 6 ملايين وظيفة وتسرع وتيرة توزيع اللقاحات

السبت 06/مارس/2021 - 09:33 م
الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي جو بايد إن خطة التحفيز الاقتصادي ستنقذ الكثير من الموظفين ومن هؤلاء الذين فقدوا وظائفهم، مؤكدا أن إدارته تعمل على تعزيز تطوير وصناعة وتوزيع اللقاحات لتشمل جميع الأمريكيين.

وأضاف بايدن في كلمة عقب إقرار مجلس الشيوخ  مشروع حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار، أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من  500 ألف أمريكي، وترك ملايين الناس عاطلين عن العمل.

وتابع الرئيس الأمريكي "خطة إنقاذ الاقتصاد ستستخدم في تسريع صناعة وتوزيع اللقاحات"، مضيفا "اتخذنا خطوات كبيرة لتنفيذ ما وعدنا الأمريكيين به".

وأشار بايدن إلى أن نحو 11 مليون طفل يعانون من نقص الأغذية وملايين الأشخاص يقفون في طوابير للحصول على مخصصاتهم الغذائية.

وأوضح أن خطة التحفيز الاقتصادية ستخلق نحو 6 ملايين وظيفة للأمريكيين.

وأشاد الرئيس الأمريكي بإقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع القانون، مؤكدا أنه سيوقع خطة الإنقاذ الاقتصادي بعد تمريرها من مجلس النواب مباشرة.

ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون إغاثة كورونا، بعد ضغط من الديمقراطيين، ومن المقرر التصويت عليه نهائيا في مجلس النواب، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس جو بايدن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

2.3 تريليون دولار.. بايدن يدعو ترامب لسرعة الموافقة على قانون تمويل الحكومة ضد كورونا

الرئيس الأمريكي: نواجه أسوأ أزمة اقتصادية في العصر الحديث بسبب كورونا

بقيمة 1.9 تريليون دولار.. خطة بايدن للإغاثة من كورونا تواجه مقاومة شرسة من الجمهوريين

بقيمة 1.9 تريليون دولار.. مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون إغاثة كورونا

ترشيحاتنا

مش قولتلكم سيخرج من عتمتي قمر.. حنين حسام تفاجئ متابعيها بظهورها بفستان زفاف

بعد الهزيمة من الترجي .. فرص صعود الزمالك لدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا

ساسي يمرر وأحمد فتوح يسجل هدف تعادل الزمالك فى مرمى الترجي

سيدة تنشر مقطع فيديو لشقتها الجديدة وتكتشف مفاجأة| شاهد

بيحسبوني مُت.. حكاية فنانة مصرية فاجأت الجمهور بفيديو: أنا لسه عايشة

تخفيض مخيف للمساعدات البريطانية الخارجية لـ دول عربية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من السجن لـ الفستان الأبيض .. حقيقة زواج حنين حسام

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا