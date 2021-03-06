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رياضة

بايرن ميونخ يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بالفوز 4-2 وينفرد بالصدارة

السبت 06/مارس/2021 - 09:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن قمة الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

أحرز هالاند الهدف الأول من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت على أقصى يسار مانويل نوير.

وجاء الهدف الثاني هجمة مرتدة منظمة لفريق دورتموند وصلت إلى ثورجان هازارد يسار منطقة الجزاء فمرر كرة إلى القادم من الخلف إيرلينج هالاند فسدد كرة قوية سكنت يمين الشباك.

وسجل بايرن ميونخ  من كرة عرضية أرضية من ليوري ساني من جهة اليمين قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داحل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني من علامة الجزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وتمكن بايرن ميونخ من قلب الطاولة على الضيوف قبل ١٠ دقائق من نهاية المباراة، بتسجيل ليون جوريتزكا الهدف الثالث وأضاف المتألق روبيرت ليفانتدوفيسكي الهدف الرابع والهاتريك الشخصي.

وجاءت تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من:

نوير، سولي، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، كيميتش، ساني، كومان، مولر وليفاندوفسكي.

ويبدأ أسود الفيستيفال بتشكيلة على النحو التالي:

هيتز، مونييه، هوميلز، زاجادو، شولز، ديلاني، تشان، داوود، رويس، هازارد وهالاند.

وعزز بايرن ميونخ موقعه في صدارتة البوندسليجا برصيد 55 نقطة بينما تجمد رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.


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