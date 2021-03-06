بايرن ميونخ يقلب الطاولة على بروسيا دورتموند بالفوز 4-2 وينفرد بالصدارة

أحرز هالاند الهدف الأول من تسديدة قوية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء سكنت على أقصى يسار مانويل نوير.





وجاء الهدف الثاني هجمة مرتدة منظمة لفريق دورتموند وصلت إلى ثورجان هازارد يسار منطقة الجزاء فمرر كرة إلى القادم من الخلف إيرلينج هالاند فسدد كرة قوية سكنت يمين الشباك.





وسجل بايرن ميونخ من كرة عرضية أرضية من ليوري ساني من جهة اليمين قابلها روبرت ليفاندوفسكي بتسديدة من داحل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني من علامة الجزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.





وتمكن بايرن ميونخ من قلب الطاولة على الضيوف قبل ١٠ دقائق من نهاية المباراة، بتسجيل ليون جوريتزكا الهدف الثالث وأضاف المتألق روبيرت ليفانتدوفيسكي الهدف الرابع والهاتريك الشخصي.



وجاءت تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من:



نوير، سولي، بواتينج، ألابا، ديفيز، جوريتسكا، كيميتش، ساني، كومان، مولر وليفاندوفسكي.



ويبدأ أسود الفيستيفال بتشكيلة على النحو التالي:



هيتز، مونييه، هوميلز، زاجادو، شولز، ديلاني، تشان، داوود، رويس، هازارد وهالاند.



