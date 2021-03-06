تفاصيل العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأرض زراعية بإدكو

سادت حالة من الفزع بين أهالي قرية الحلواني التابعة لمركز إدكو، اليوم السبت، عقب العثور على جثة طفل مجهول الهوية في أحد الأراضي الزراعية، مشنوقاً بواسطة حبل ملفوف حول الرقبة، تم حفظ الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي قرية الحلوانى، يفيد بالعثور على جثة طفل مشنوق بواسطة حبل ملفوف حول الرقبة في أحد الأراضى الزراعية.





انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وأمر مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد شعراوي، مدير إدارة البحث الجنائي، ، رئيس مباحث ادكو، لكشف غموض الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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