بعد وصولها للمركز الثالث في الحرية الاقتصادية عالميا.. خبراء: إجراءات الحكومة عززت مكانة الاقتصاد.. والتقييم شهادة للثقة

هذه إجراءات الحكومة لرفع مؤشر الحرية الاقتصادية.. اعرفها



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مساندة القطاع الخاص و تقليل الروتين تدعم مكانة مصر فى مؤشر الحرية الاقت صادية



اشاد خبراء الاقتصاد بما اعلنته الحكومة المصرية أمس، بصعود الاقتصاد المصري للمرتبة الثالثة عالميا في مستويات الحرية الاقتصادية، مؤكدين ان تقييم احد المؤسسات الأجنبية و اعترافها رسميا يعزز مكانة مصر ويرفع أسهمها ضمن البلدان الجاذبة للاستثمار في ظل جائحة كورونا التي تجتاح الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.



البطالة والتضخم



وقال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن هذا مؤشر الحرية الاقتصادية يعد الاقل انتشارا و أهمية مقارنة بالمؤشرات الاخري البطالة والتضخم ، الا ان علي مصر الاهتمام به ومحاولة تحسين مركزها خلال السنوات القادمة .

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وأشار السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " الى عدة اجراءات من شأنها دعم مصر لمكانتها فى مؤشر الحرية الاقتصادية منها تحسين بيئة العمل



دعم القطاع الخاص



تقليل الاجراءات والروتين وسهولة اجراءات التأسيس مساندة القطاع الخاص وعلي الاخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتدعيم القطاع الخاص ومسانده رواد الاعمال.





وحدد السيد ،أسباب تصدر دولة الامارات المركز الاول عربيا و الــ 14 عالميا و تضمنت اهتمام ابوظبى بتشجيع الاستثمار الاجنبي وهي مركز لجذب الاستثمارات والمستثمرين ووضع اطار قانوني وتنظيمي ميسر وجاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال لديها بشكل كبير خلال العشرين عام السابقين. تقليل الاجراءات والروتين وسهولة اجراءات التأسيس مساندة القطاع الخاص وعلي الاخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتدعيم القطاع الخاص ومسانده رواد الاعمال.وحدد السيد ،أسباب تصدر دولة الامارات المركز الاول عربيا و الــ 14 عالميا و تضمنت اهتمام ابوظبى بتشجيع الاستثمار الاجنبي وهي مركز لجذب الاستثمارات والمستثمرين ووضع اطار قانوني وتنظيمي ميسر وجاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال لديها بشكل كبير خلال العشرين عام السابقين.





مصداقية الحكومة



وأكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن اعلان الحكومة عن تقدم مصر في مؤشر الحرية الاقتصادية للمركز الثالث علي مستوي العالم والصادر عن مركزا كنديا، يؤكد مصداقية الاجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحفيز بيئة الاستثمار.





قال " أبوزيد" لـ" صدي البلد" إن تلك المؤشرات تعكس الاجراءات الحقيقية والملموسة التي قامت بها مصر مع تحرير اسعار الصرف و اصلاح منظومة التشريعيات الاقتصادية و ميكنة الاجراءات الحكومية و المالية و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





برنامج الإصلاح الاقتصادي







أوضح " أبوزيد" أن برنامج الحكومة والذي رصد عددا من السياسات التي تحملها الشعب المصري رغم صعوبتها وظهرت آثارها خلال الفترات السابقة وخصوصا مع اندلاع جائحة كورونا التي اربكت الاقتصاد العالمي و تأثر بها الاقتصاد المصري بشكل محدود وهو ما ابهر مؤسسات التمويل و التصنيف الدولية.





أشار " أبوزيد" إلي أن الحكومة من منطلق الحرية الاقتصادية والافصاح والشفافية عن كافة الاجراءات والبيانات التي تعلن عنها وخصوصا في مؤشرات الافصاح عن وثائق الموازنة العامة للدولة، ساهم بصورة كبيرة في تحسن تقييم المؤسسات الدولية للتصنيف الاقتصادي لمصر بصورة ايجابية وهو ما ظهر في مؤشر اعتبار مصر مركز لجذب الاستثمار الأجنبي علي مستوي القارة الافريقية.





التنمية الشاملة







اوضح " أبوزيد" أن تلك المؤشرات تؤكد ان مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدا ان تلك المؤشرات من شانها العمل علي اعادة جذب الاستثمار الاجنبي .





واعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الجمعة، إنفوجرافا حول تقدم مصر ثلاث مراكز في مؤشر الحرية الاقتصادية، وذلك بحسب تقرير عن معهد فريزر الكندي في سبتمبر 2020 بعنوان "الحرية الاقتصادية في العالم".



تقدمت مصر 13 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2021 حيث جاءت فى المرتبة 130 من إجمالي 178 دوله خلال 2021 مقارنه بالمركز 142 في2020، هذا المؤشر يقيس تحليل لنتائج و درجة الحرية الاقتصاديه وبيانات الاقتصاد الكلي.



ويرصد مؤشر الحرية الاقتصادية حالة 12 عنصرا من عناصر الحرية الاقتصادية من اهمها عنصر "حرية العمل” الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في اي بلد "



وجاءت الامارات المتحدة الاولي عربيا وسنغافوره الاولي عالميًا.

