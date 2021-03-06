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خيري رمضان: زيارة الرئيس السيسي للسودان تثبت توافقاً كبيراً لحل أزمة المياه.. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 09:59 م
خيري رمضان
خيري رمضان
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إبراهيم القادري
أكد الإعلامي خيري رمضان، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسودان تاريخية، وتأتي في فترات التوافق الكبيرة بين مصر والسودان بعد سنوات كبيرة من التأرجح في العلاقة بين مصر والسودان.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك أي اتفاق مصري سوداني من أجل حل المشكلة والأزمة الخاصة بالمياه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار خير رمضان  إلى أنه الآن هناك اتفاق كامل بين مصر والسودان، وعلى موقف واحد من أجل مصلحة للثلاث دول على حوض النيل، للحفاظ على مياه النيل.
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