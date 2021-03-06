خيري رمضان: زيارة الرئيس السيسي للسودان تثبت توافقاً كبيراً لحل أزمة المياه.. فيديو

أكد الإعلامي خيري رمضان ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للسودان تاريخية، وتأتي في فترات التوافق الكبيرة بين مصر والسودان بعد سنوات كبيرة من التأرجح في العلاقة بين مصر والسودان.





وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لم يكن هناك أي اتفاق مصري سوداني من أجل حل المشكلة والأزمة الخاصة بالمياه خلال الفترة الأخيرة.



