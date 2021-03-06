السودان بالنسبة لمصر خط أحمر .. سامح عاشور : نحن أصحاب حق في ملف سد النهضة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن "مصر 30 يونيو" ظُلمت بحسابات قديمة متوارثة في أفريقيا .





وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قبل أن يتولى الرئيس السيسي المسؤولية كان هناك موقف عدائي ضد مصر من أفريقيا".





وتابع سامح عاشور: "الرئيس السيسي جاء في مواجهة شرسة مع سد النهضة مع الجانب الأثيوبي".





وأكمل سامح عاشور: "إعلان المباديء في 2015 يعتبر اتفاقا بالإجماع ولا يجوز لأي طرف أن يقدم على خطوة إلا بموافقة كل الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ ".



