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السودان بالنسبة لمصر خط أحمر .. سامح عاشور : نحن أصحاب حق في ملف سد النهضة

السبت 06/مارس/2021 - 10:06 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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هاني حسين
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وعضو مجلس الشيوخ، إن "مصر 30 يونيو" ظُلمت بحسابات قديمة متوارثة في أفريقيا .

وأضاف سامح عاشور في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "قبل أن يتولى الرئيس السيسي المسؤولية كان هناك موقف عدائي ضد مصر من أفريقيا".

وتابع سامح عاشور: "الرئيس السيسي جاء في مواجهة شرسة مع سد النهضة مع الجانب الأثيوبي".

 وأكمل سامح  عاشور: "إعلان المباديء في 2015 يعتبر اتفاقا بالإجماع ولا يجوز لأي طرف أن يقدم على خطوة إلا بموافقة كل الأطراف الموقعة على إعلان المبادئ ".

 ولفت سامح عاشور: "نحن اصحاب حق في مفاوضات سد النهضة، واعلان المبادئ محكم وصحيح"، مضيفا: "هناك امتداد عمق استراتيجي بين مصر والسودان وبداية لحل كل المشاكل مع أفريقيا ، والسودان بالنسبة لمصر خط أحمر". 
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