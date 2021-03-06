إحالة 47 موظفاً وطبيباً للتحقيق لتغيبهم عن العمل في مدينة بني عبيد

أحال حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، 47 موظفاً وطبيباً، للتحقيق، اليوم السبت، في ـقطاعات الشباب والرياضة والتموين والطب البيطرى والصحة بمركز بنى عبيد؛ لتغيبهم عن العمل.





جاء ذلك خلال جولة قام بها يرافقه كل من حسين البغدادي مسئول التفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية وشعبان الورداني مدير التفتيش والمتابعة برئاسة المركز للمرور على المصالح والمنشآت الخدمية ببنى عبيد وميت فارس وميت سويد. وديرب الخضر وغازى مصبح. واليوسفيه. وأبو المعاطى الباز والديسة وذلك للعمل على إعادة الإنضباط والإلتزام الوظيفى فى مختلف المصالح والمنشآت الحكومية للارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى شتى المجالات الخدمية ومتابعة حسن سير العمل ومدى وانتظامه.





كما تبين خلال المرور على إدارة الشباب والرياضة ببنى عبيد و مركزي شباب ميت سويد و أبو المعاطى الباز بأنها جميعا مغلقة وبالمرور على مكتب تموين بنى عبيد تبين انه مغلق ولا يوجد أى موظف أو نوبتجية لتقديم الخدمات للمواطنين واستقبال الشكاوى .





وتبين بالمرور على الادلرة البيطرية غياب 14 طبيبا وموظفا بالإدارة وبالمرور على الوحدات الصحية بقرى ميت سويد وديرب الخضر والديسه وغازى مصبح قرر إحالة ٢٨ طبيبا وصيدليا وموظفا لتركهم العمل والغياب وتم إعداد تقرير بكافة المخالفات والملاحظات التى أسفرت عنها أعمال اللجنة وإحالة ٤٧ موظفا وطبيبا للتحقيق بسبب عدم حضورهم وتوقيعهم بدفتر الحضور والانصراف.



