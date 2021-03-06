محافظ الغربية ونواب طنطا وسمنود يناقشون تنفيذ 144 مشروعا بتكلفة 2.9 مليار جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن الاجتماع الأسبوعي لرؤساء المصالح الحكومية بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هو خطوة تبين مدى تكاتف التنفيذيين والنيابيين من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن بمحافظة الغربية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركزي طنطا وسمنود، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح الحكومية.









بدأ الاجتماع بمناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات (التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الاتصالات، الغاز والأبنية التعليمية) ، كما استعرض المحافظ موقف الانتهاء من مشروعات قطاع الأوقاف وهي مساجد (الخطابية، أولاد بطالة، السيد البدوي، الشيخة صباح ،عز الرجال والرحمة) ، موجهًا بمخاطبة وزارة الأوقاف لاستعجال المبالغ المالية المخصصة لتطوير أو بناء تلك المساجد.





وفي قطاع الزراعة، وجه المحافظ بحصر جميع الأشجار الآيلة للسقوط وإزالتها فورًا خلال ٢٤ ساعة بالتنسيق بين مجلس المدينة ،مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لبحث طرح إحدى الأراضي للانتفاع بقرية أبو صير مركز سمنود دون أي إعلان مسبق وذلك بناءً على طلب النائبة رشا رمضان، كما طالب النائب علي عز بضرورة انتخاب مجلس إدارة جديدة للجمعية الزراعية بقرية برما وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم المبني القديم.





وفي قطاع الثقافة، طالبت النائبة ليلى أبو إسماعيل بإقامة قصر ثقافة لمدينة سمنود بفيلا النحاس باشا، كما وجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى قصر الثقافة بشارع المتحف بطنطا ، وفي سياق آخر وجه لمحافظ بدراسة الاستفادة من أراضي المجارز التي سيتم إخلائها عقب افتتاح المجزر النصف آلي بقرية شبشير، كما استجاب المحافظ لطلب النائب على عز بإيقاف بيع الأراضي في مركز طنطا بالمزاد العلني لحين دراسة كيفية الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات خدمية ضمن المراحل القادمة لمبادرة حياة كريمة.





وفي قطاع الصحة، استعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها ، وطالب النائب عبد المنعم شهاب بإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية لتقديم الخدمات الطبية خاصةً خدمات الطوارئ وكذا توجيه المبالغ المالية المخصصة سنويًا لبناء مجموعة من المستشفيات لبناء مستشفى واحدة ، كما طالبت النائبة ليلى أبو إسماعيل بفتح مراكز متخصصة لعلاج الإدمان، ووجه المحافظ بدراسة إنشاء سور لمستشفى التكامل بقرية إخناواي والوحدة الصحية ببرما وتنفيذ قرار إزالة لوحدة صحية بمحلة زياد.





وفي قطاع الري، استعرض المحافظ نسب تأهيل وتبطين ٢٦ ترعة بمركزي طنطا وسمنود بإجمالي ٨١.٤ كيلو متر حيث تم الانتهاء من ٣١.٤ كيلو متر بنسبة ٣٨ ٪، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل مركز ومدينة لقطع الأشجار التي تعيق عملية التبطين على الترع وبيعها بالمزاد العلني ، ومن جانبه طالب النائب إيهاب الهرميل بتبطين ترعة إيرينا وصيانة كباري ترعة منية الهواشات، في حين طالب النائب غباشي بدير تطهير المجاري المائية بقرية تلبنت قيصر والتي تؤثر على عملية الري بتلك الأراضي، كما طالبت النائبة ميرفت الكسان بتشديد الإجراءات على تلويث الترع التي تم تبطينها وطالب النائب علي عز بسرعة تحويل أراضي الترع التي تم ردمها بقرى سبرباي وتلبنت قيصر إلى أملاك الدولة للاستفادة منها.





وفي قطاع الصرف، ناقش المحافظ الجدول الزمني للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمركزي طنطا وسمنود، حيث طالب النائب محمد زايد بسرعة الانتهاء من محطة صرف العزيزية المتوقفة منذ فترة خاصةً في ظل الانتهاء من محطة شبرابابل وكذا دراسة توصيل صرف صحي لعزبة مصرنطة بمركز أبو صير.





وخلال الاجتماع، عرضت إدارة الرصد فيديو يتضمن مجموعة من السلبيات في (القمامة، الصرف، الري والكهرباء) داخل نطاق مركزي طنطا وسمنود، ووجه المحافظ بحلها جميعًا وعرض تقرير وافي قبل انعقاد الاجتماع القادم.





واخْتُتِمَ الاجتماع بمناقشة مشروعات الرصف والطرق في الخطط ( الإضافية، الاستثمارية ، رد الشيء لأصله وتطوير العشوائيات) ، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمعاينة رصف طريق العزيزية ميت بدر وباقي طرق مركز سمنود بناءً على طلب النائبة سحر العشري ،كما طالب نواب طنطا بتوفير اعتمادات لرصف طريق طنطا محلة مرحوم الذي لم يتم رصفه منذ عدة سنوات .



