ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس وزراء لبنان الأسبق : رئيس الجمهورية يمتنع عن القيام بدوره .. فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 10:18 م
فؤاد السنيورة
فؤاد السنيورة
Advertisements
محمد القاضي
قال فؤاد السنيورة، الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن لبنان يعاني من المشكلات منذ 45 عاما.

وأضاف "السنيورة"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لبنان يعاني من مشكلات منذ 45 عاما، منذ اشتغال الحرب الأهلية في لبنان، وتعرض منذ هذه السنوات لـ 5 اجتياحات إسرائيلية".

وأوضح الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "منذ 45 سنة ولبنان يسجل انخفاض في جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو غيرها على مدار هذه السنوات"، لافتا: "هناك عوامل داخلية في لبنان لعبت دورها في انهيار لبنان، وكذلك والمطامع الشخصية للأحزاب الداخلية في لبنان أدت لما وصل إليها لبنان".

وأشار الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "عدم الإقرار من قبل الأحزاب الداخلية بضرورة الإصلاح أدت إلى تقصير فاضح في عدم القيام بما تمله الأوضاع المستجدة".

وأردف الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "رئيس الجمهورية يمتنع عن القيام بدوره الأساسي، ويلتزم بتنفيذ أجندته الحزبية، وعينه على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومهتم ليورث صهرة رئاسة لبنان".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السنيورة: علاقة مصر ولبنان وثيقة عبر كل العصور وحزب الله يختطف البلد ..فيديو

السنيورة: مصر حريصة على دعم لبنان وقياداته وتدافع على استقلاله.. فيديو

أزمة معيشية خطرة.. السنيورة: الأولوية الآن لإنقاذ لبنان وليس للمكاسب السياسية

رئيس وزراء لبنان الأسبق: الحكومة اللبنانية ستولد "ميتة" إذا تم تشكيلها لإرضاء الأحزاب

ترشيحاتنا

دون أدوية.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من السعال خلال دقائق

الصور الأولى من حفل زفاف نيكولاس كيدج وريكو .. شاهد

لو تلاجتك بتجمع تلج.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص منه نهائيا

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد

مجموعة الأهلي.. تعادل سلبي بين المريخ وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها برفقته

زي المحلات.. طريقة عمل شاورما الفراخ خطوة بخطوة

بالأسود الجريء .. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة .. شاهد