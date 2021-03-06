رئيس وزراء لبنان الأسبق : رئيس الجمهورية يمتنع عن القيام بدوره .. فيديو

قال فؤاد السنيورة، الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن لبنان يعاني من المشكلات منذ 45 عاما.





وأضاف "السنيورة"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "لبنان يعاني من مشكلات منذ 45 عاما، منذ اشتغال الحرب الأهلية في لبنان، وتعرض منذ هذه السنوات لـ 5 اجتياحات إسرائيلية".





وأوضح الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "منذ 45 سنة ولبنان يسجل انخفاض في جميع الجوانب سواء الاقتصادية أو غيرها على مدار هذه السنوات"، لافتا: " هناك عوامل داخلية في لبنان لعبت دورها في انهيار لبنان، وكذلك والمطامع الشخصية للأحزاب الداخلية في لبنان أدت لما وصل إليها لبنان".





وأشار الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "عدم الإقرار من قبل الأحزاب الداخلية بضرورة الإصلاح أدت إلى تقصير فاضح في عدم القيام بما تمله الأوضاع المستجدة".





وأردف الرئيس الوزراء اللبناني الأسبق: "رئيس الجمهورية يمتنع عن القيام بدوره الأساسي، ويلتزم بتنفيذ أجندته الحزبية، وعينه على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومهتم ليورث صهرة رئاسة لبنان".